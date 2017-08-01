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Temmuzda ihracat arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu.

Temmuzda ihracat arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu.

01 Ağustos 2017 Salı 11:26
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Temmuzda ihracat arttı

İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu

AA

Anahtar Kelimeler:
TemmuzIhracat
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