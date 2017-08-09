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Temmuzda en fazla reel getiri borsadan

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 Endeksi'nden elde edildi.

Temmuzda en fazla reel getiri borsadan

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri BIST 100 Endeksi'nden elde edildi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:55
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Temmuzda en fazla reel getiri borsadan

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, temmuz ayında en fazla reel getiri BIST 100 Endeksi'nden sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının temmuz ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,89, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,49 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 2,94, dolar yüzde 0,47, mevduat faizi yüzde 0,12 reel getiri sağladı. Buna karşılık Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,34 ve külçe altın yüzde 1,69 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 3,52, dolar yüzde 1,04, mevduat faizi yüzde 0,69 ve DİBS yüzde 0,23 reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 1,13 ile yatırımcıda kayba neden oldu.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,29 ile en yüksek reel getiriyi sağlarken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,26 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre ise BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,88 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,20 yatırımcısına en çok kaybettiren araç olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en çok BIST 100 Endeksi kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,78 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,97, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,22 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Reel GetiriEkonomiBorsaTüik
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