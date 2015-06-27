Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Temassız kart' sayısı 13,4 milyona ulaştı

BKM Genel Müdürü Dr. Canko, "Geçen yıl 700 bin adet artan temassız kredi kartı sayısı, bu yıl 5 ay gibi kısa bir sürede aynı artışı yakaladı ve 13,4 milyona ulaştı" dedi.

'Temassız kart' sayısı 13,4 milyona ulaştı

BKM Genel Müdürü Dr. Canko, "Geçen yıl 700 bin adet artan temassız kredi kartı sayısı, bu yıl 5 ay gibi kısa bir sürede aynı artışı yakaladı ve 13,4 milyona ulaştı" dedi.

27 Haziran 2015 Cumartesi 12:44
542 Okunma
'Temassız kart' sayısı 13,4 milyona ulaştı
İSTANBUL 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, "Geçen yıl 700 bin adet artan temassız kredi kartı sayısı, bu yıl 5 ay gibi kısa bir sürede aynı artışı yakaladı ve 13,4 milyona ulaştı" dedi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı ödeme sistemlerinde mayıs ayına ait verileri açıkladı. BKM verilerine göre, mayıs ayında banka kartı sayısı yaklaşık 110 milyona, kredi kartı sayısı ise 58 milyona yükseldi. Banka kartı sayısındaki artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,  aynı dönemde kredi kartı sayısındaki artış ise yüzde 0,7 düzeyinde gerçekleşti.

Kartlarla yapılan ödemelerde ise kontrollü büyüme devam ediyor. Geçen yılın mayıs ayına göre kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı yüzde 16 artarken, banka kartları ile ödemelerde büyüme oranı yüzde 31 oldu. Mayıs ayında kredi kartları ile 42,2 milyar TL, banka kartları ile 3,3 milyar TL tutarında ödeme yapıldı.

AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Canko, yeni yaşam trendinde her aldığı hizmette basitliği arayan kullanıcıların, yaptıkları alışverişlerde bunu yansıttıklarını dile getirdi.

Bir yandan BKM Express uygulamalarında mobilin ağırlığının artarak yüzde 56'lara ulaştığını, diğer taraftan temassız kartlarda hızlı yükseliş kaydedildiğini belirten Canko, şunlara dikkati çekti: 

"Bu kartların sunduğu, hızlı ve kolay ödeme seçeneği iş yerleri ve tüketiciler tarafından önemli bir tercih nedeni oldu. 2015 yılı temassız ödemelerin daha hızlı yaygınlaşacağı bir yıl olacak. Yılın ilk 5 ayındaki artış da bunu net şekilde gösteriyor. Geçen yıl 12 ay boyunca 700 bin adet artan temassız kredi kartı sayısı, bu yıl 5 ay gibi kısa bir sürede aynı artışı yakaladı ve 13,4 milyon adede ulaştı. Temassız POS sayısındaki artış ise daha belirgin şekilde dikkati çekiyor. Geçen yıl 12 bin adet artan POS sayısı bu yılın ilk 5 ayında bu rakamı neredeyse 4'e katladı ve 48 bin adet arttı. Mayıs sonunda toplam temassız POS sayısı 142 bin oldu."

Öte yandan temassız ödemeler dendiğinde akla küçük tutarlı mikro ödemelerin geldiğini belirten Canko, temassız ödemelerin yaklaşık yüzde 70'inin market alışverişlerinde yapıldığı bilgisini verdi.

Canko, restoranlarda yapılan yemek ödemelerinin temassız alışverişlerin yüzde 14'ünü oluşturduğunu, toplu taşıma işlemlerinin ise yüzde 8 paya sahip bulunduğunu sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 27.06.2015 11:45
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Temassız Kart Sayısı 134 Milyona Ulaştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ