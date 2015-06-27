'Temassız kart' sayısı 13,4 milyona ulaştı

İSTANBUL

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, "Geçen yıl 700 bin adet artan temassız kredi kartı sayısı, bu yıl 5 ay gibi kısa bir sürede aynı artışı yakaladı ve 13,4 milyona ulaştı" dedi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı ödeme sistemlerinde mayıs ayına ait verileri açıkladı. BKM verilerine göre, mayıs ayında banka kartı sayısı yaklaşık 110 milyona, kredi kartı sayısı ise 58 milyona yükseldi. Banka kartı sayısındaki artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9, aynı dönemde kredi kartı sayısındaki artış ise yüzde 0,7 düzeyinde gerçekleşti.

Kartlarla yapılan ödemelerde ise kontrollü büyüme devam ediyor. Geçen yılın mayıs ayına göre kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı yüzde 16 artarken, banka kartları ile ödemelerde büyüme oranı yüzde 31 oldu. Mayıs ayında kredi kartları ile 42,2 milyar TL, banka kartları ile 3,3 milyar TL tutarında ödeme yapıldı.

AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Canko, yeni yaşam trendinde her aldığı hizmette basitliği arayan kullanıcıların, yaptıkları alışverişlerde bunu yansıttıklarını dile getirdi.

Bir yandan BKM Express uygulamalarında mobilin ağırlığının artarak yüzde 56'lara ulaştığını, diğer taraftan temassız kartlarda hızlı yükseliş kaydedildiğini belirten Canko, şunlara dikkati çekti:

"Bu kartların sunduğu, hızlı ve kolay ödeme seçeneği iş yerleri ve tüketiciler tarafından önemli bir tercih nedeni oldu. 2015 yılı temassız ödemelerin daha hızlı yaygınlaşacağı bir yıl olacak. Yılın ilk 5 ayındaki artış da bunu net şekilde gösteriyor. Geçen yıl 12 ay boyunca 700 bin adet artan temassız kredi kartı sayısı, bu yıl 5 ay gibi kısa bir sürede aynı artışı yakaladı ve 13,4 milyon adede ulaştı. Temassız POS sayısındaki artış ise daha belirgin şekilde dikkati çekiyor. Geçen yıl 12 bin adet artan POS sayısı bu yılın ilk 5 ayında bu rakamı neredeyse 4'e katladı ve 48 bin adet arttı. Mayıs sonunda toplam temassız POS sayısı 142 bin oldu."

Öte yandan temassız ödemeler dendiğinde akla küçük tutarlı mikro ödemelerin geldiğini belirten Canko, temassız ödemelerin yaklaşık yüzde 70'inin market alışverişlerinde yapıldığı bilgisini verdi.

Canko, restoranlarda yapılan yemek ödemelerinin temassız alışverişlerin yüzde 14'ünü oluşturduğunu, toplu taşıma işlemlerinin ise yüzde 8 paya sahip bulunduğunu sözlerine ekledi.