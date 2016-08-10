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Telekomünikasyon sektörü de taksit bekliyor

BDDK kredi kartlarında taksit sayısının artırılması çalışması kapsamında cep telefonundaki taksitli satış yasağının kaldırılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, taksit sayısının 4 ya da 6 olmasını talep ediyor.

Telekomünikasyon sektörü de taksit bekliyor

BDDK kredi kartlarında taksit sayısının artırılması çalışması kapsamında cep telefonundaki taksitli satış yasağının kaldırılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, taksit sayısının 4 ya da 6 olmasını talep ediyor.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 14:05
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Telekomünikasyon sektörü de taksit bekliyor

İSTANBUL - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ay önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu (BDDK) ziyaret ettiklerini, görüşmede cep telefonu satışlarına 4 ya da 6 aya kadar taksit imkanı sunulmasıyla ilgili taleplerini dile getirdiklerini, yetkililerin de konuyu inceleyip değerlendireceklerini söylediğini ifade etti.

Ekşi, cep telefonu satışlarının kredi kartı ile yapılması durumunda sektördeki satışların artacağını belirterek, "Tüketiciler, cep telefonu almak için tüketici kredisi alıyordu. Bu biraz daha rahatlar, tüketicinin işi daha kolaylaşır, kredi kartı ile alma imkanı doğar." dedi. 

"Yurt dışından alımlar yurt içine dönebilir"

Taksit yasağının kalkmasının yurt dışından getirilen telefonları da etkileyeceğini ifade eden Ekşi, tüketicilerin cep telefonunu yurt dışından getirmek yerine Türkiye'den taksitle almayı tercih edebileceğini söyledi.

Sinan Ekşi, "Yani cep telefonu alımları yurt içine dönebilir. Böylece tüketici için alımda daha büyük bir kolaylık olacak. Tüketici, bürokrasi ile de uğraşmayacak." diye konuştu.

Şu anda cep telefonu piyasasında bir daralma olduğuna işaret eden Ekşi, şunları kaydetti:

"Pazarımız son 3-4 aydır yaklaşık yüzde 20-25 civarında daralmıştı. Bu daralma bir şekilde eski halini alır diye ümit ediyoruz. Aylık satışlarımız 1 milyon 500 bin civarında iken, en son gelen datalarda bu rakam 1 milyon 200 bine kadar inmiş durumdaydı. Taksit yasağının kalkması ile sektördeki satışlar da artar."

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 14:06
Anahtar Kelimeler:
Telekomünikasyonönce Vatan
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