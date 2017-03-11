Telefon üretimine vergi avantajı

Telefon üreticileri, Ar-Ge çalışmaları yapmaları ve Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne sahip olmaları halinde nihai kullanım şartıyla telefon aksam ve parçaları için Gümrük Vergisi ödemeyecek.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karara göre, Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi'nden daha yüksek oranda Gümrük Vergisi uygulanan eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi'ndeki Gümrük Vergisi oranları uygulanacak.

Telefon üretici firmaların üretimlerinde kullandıkları telefon aksam ve parçalarında uygulanan Gümrük Vergisi, Ar-Ge çalışmaları yapılması ve Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne sahip olunması halinde nihai kullanım şartıyla kaldırıldı.

Ayrıca ithalatçıların Gümrük Vergisi artışı öncesinde sipariş edip yüklemesini yaptırdıkları eşyaya uygulanan Gümrük Vergisi oranı artışından dolayı mağdur olmalarının önüne geçilmesi ve bu süre zarfında fazla vergi ödeyenlere iade imkanının sağlanması amacıyla mevzuat değişikliğine gidildi.