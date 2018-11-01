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Tekirdağ Limanı ihalesini Ceynak kazandı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı'nın 36 yıl süreyle işletme hakkı Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ'ye verildi.

Tekirdağ Limanı ihalesini Ceynak kazandı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı'nın 36 yıl süreyle işletme hakkı Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ'ye verildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:14
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Tekirdağ Limanı ihalesini Ceynak kazandı

ANKARA

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı'nın 36 yıl süreyle işletme hakkını Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ kazandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı'nın 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi amacıyla ihale gerçekleştirilmişti. İhalede, 347 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ'ye, İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme programına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Kırşehir'in merkez ilçesi Akçağıl köyündeki 321 bin 126,65 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, yapılan ihalede 4 milyon 180 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ LimanıİhaleCeynak Lojistik
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