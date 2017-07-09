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Tek Kredi ile Tüm Borçlarınız Tek Bir Çatı Altında

Tek kredi farklı bankalardan kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredileri ile birlikte kredi kartı borçlarınızı tek bir kredide topluyor.

Tek Kredi ile Tüm Borçlarınız Tek Bir Çatı Altında

Tek kredi farklı bankalardan kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredileri ile birlikte kredi kartı borçlarınızı tek bir kredide topluyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:49
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Tek Kredi ile Tüm Borçlarınız Tek Bir Çatı Altında

Bankalardan kullandığınız ihtiyaç kredilerini ve kredi kartı borçlarınızı tek bir çatı altında toplamak ve daha uygun ödeme planı ile ödemek ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise hemen Tekkredi ile tanışın.

Banka kredileri milyonlarca vatandaşın çeşitli nedenler ile sürekli olarak başvurdukları hizmetlerdir. Bankaların sunduğu en büyük kolaylıklardan olan krediler farklı amaçlar için çekilir iken var olan kredilerinizi artık tek bir çatı altında toplayarak takip edebilirsiniz. Kredi ile birlikte kredi kartı da gerek ülkemizde, gerekse de dünya üzerinde milyarlarca kişi tarafından kullanılan bir hizmettir. Kredileriniz ile birlikte kredi kartlarınızın borçlarını takip etmekte zorlanıyorsanız Tek Kredi sistemine hemen dahil olabilirsiniz. Tekkredi sistemi hali hazırda var olan farklı firmalardaki ihtiyaç kredileriniz ile birlikte kredi kartı borçlarınızı tek bir kredi olarak planlayan ve daha kolay ödeme imkanı sunan bir sistemdir.

Tek Kredi Nedir?

Farklı bankalardan kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredileri ile birlikte kredi kartı borçlarınızı tek bir kredide toplayan ve anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile tek bir planda ödeme kolaylığı sunmaktadır. Farklı bankalardaki kredilerinizi ve kredi kartı borçlarınızı takip etmekte zorlanıyor ve tek bir kredi altında birleştirerek hepsini kapatmak istiyorsanız Tek Kredi sistemi ile gerçekleştirebilirsiniz.

Tek Ödeme Planı Kolaylığı

Birden çok ihtiyaç kredisi veya kredi kartı sahibi iseniz borçlarınızı tek bir ödeme planında size uygun seçenekler ile daha kolay ödemeyebilirsiniz. Tekkredi öncelikle var olan tüm ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatacak ardından anlaşmalı olduğu bankalar arasından sizin seçeceğiniz bankada size özel ödeme planı ile kolaylık sunacaktır.

Tek Kredi sistemini kullanmak ise çok kolay. İnternet sitesi üzerinden özel olarak hazırlanan bir platform aracılığı ile istediğiniz zaman kredi birleştirme ve yapılandırma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bankalara gelerek saatlerce sıra beklemeniz, defalarca gidip gelmemeniz gereken sistem kullanımı kolay ve basit ara yüzü ile herkesin rahatlıkla kullanabilmesini sağlıyor.

Neden Tek Kredi

Kredinizi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir çatı altında toplamak ve daha kolay ödeme planları ile kapatmak isteyenler için hazırlanan Tek Kredi sistemi kolay ve basit kullanımı ile birlikte güvenilirliği ile de dikkat çekmekte.

BDDK mevzuatına uyumlu olarak hizmet vermekte olan Tek Kredi aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir kurumları ile iş ortaklığı içerisindedir. Kişisel bilgilerin korunması amacı ile pek çok özel sistem kullanmakta olan Tek Kredi bu konuda üyelerine tam teminat sunmaktadır.

Tek Kredi’nin tercih edilmesindeki bir diğer önemli neden ise hızlı olmasıdır. Bankalar ile uğraşmadan evinizden, iş yerinizden veya seyahat halinde iken gerçekleştireceğiniz birleştirme ve yapılandırma işlemlerinde anlaşmalı bankalar tarafından hızlı bir değerlendirme gerçekleştirilir ve 3 iş günü içerisinde olumlu veya olumsuz olarak başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
TekkrediIhtiyaç Kredisi
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