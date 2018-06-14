Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93326
ALTIN
193.991
DOLAR
4.6128
STERLİN
6.2072
EURO
5.4516
Seçimlere 10 gün kaldı
Seçimlere 10 gün kaldı
İzmir, İstanbul'u solladı
İzmir, İstanbul'u solladı
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme yeniledi
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme...
Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon
Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon
Flaş Haber
Ferdi Bozduman Yine Konuştu
Kapat

Tebriz-Van tren biletlerinin ücreti belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliğinin 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirileceğini belirterek, "240 kişi kapasiteli tren bilet ücreti 10,8 avro olacak" dedi.

Tebriz-Van tren biletlerinin ücreti belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliğinin 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirileceğini belirterek, "240 kişi kapasiteli tren bilet ücreti 10,8 avro olacak" dedi.

14 Haziran 2018 Perşembe 11:27
16 Okunma
Tebriz-Van tren biletlerinin ücreti belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, Van'da terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 1 Ağustos 2015'ten beri ara verilen Tebriz-Van tren seferleri için TCDD Taşımacılık AŞ ile İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları arasında mutabakata varıldığını ve yolculuğun yeniden başlayacağını söyledi. 

İlk seferler için 18 Haziran'da Tebriz'den, 19 Haziran'da da Van'dan trenlerin hareket edeceğini aktaran Arslan, "Her pazartesi Tebriz'den her salı Van'dan trenler kalkacak. Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği toplam 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirilecek. 240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 avro olacak." diye konuştu.

Bakan Arslan, Türkiye parkurunun 107 kilometre, İran parkurunun da 224 kilometre olmak üzere toplamda 331 kilometre olduğunu bildirdi.

"Malatya-Elazığ hattında yeni tren seferi"

Arslan, Malatya-Elazığ güzergahında Fırat Ekspresi, Van Gölü Ekspresi ve Güney-Kurtalan Ekspresi'nin hizmet verdiğini anımsatarak, artan yolcu talepleri doğrultusunda bu hatta Malatya Ekspresi isimli yeni bir trenin eklendiğini dile getirdi.

Malatya Ekspresi'nin Malatya'dan saat 06.45'te, Elazığ'dan ise 18.00'de hareket edeceğinin altını çizen Arslan, "236 yolcu kapasiteli modern, konforlu ve klimalı setlerle işleyecek trenlerin ilk seferi arife günü Malatya'dan başlamış olacak." ifadesini kullandı.

Arslan, Malatya-Elazığ hattında tam biletin 11 lira olacağını, gençler için ücretin 5,5 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanPKKTren Bilet FiyatlarıTren BiletiTren YolculuğuTebriz-Van Tren SeferleriTcdd
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir, İstanbul'u solladı
İzmir, İstanbul'u solladı
Borç yapılandırmasında 'bayramlık' fırsat
Borç yapılandırmasında 'bayramlık' fırsat
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Şimşek: "Faiz artışı sürpriz değil"
Şimşek: "Faiz artışı sürpriz değil"
500 bin gencimizi sosyal çalışmayla tanıştıracağız
500 bin gencimizi sosyal çalışmayla tanıştıracağız
Fitch'ten Türkiye açıklaması
Fitch'ten Türkiye açıklaması
Kuzey Ege bayramı dolu geçirecek
Kuzey Ege bayramı dolu geçirecek
Perakende sektörüne 'özel günler' hareketlilik getirdi
Perakende sektörüne 'özel günler' hareketlilik getirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ