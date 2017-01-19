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TCMB repo ihalesi açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB repo ihalesi açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

19 Ocak 2017 Perşembe 11:37
3 Okunma
TCMB repo ihalesi açmadı

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, dün de repo ihalesi açmamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TcmbRepo Ihalesi
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