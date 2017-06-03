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TCMB'den kredi kartı faiz oranlarına ilişkin duyuru

TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı bildirildi.

TCMB'den kredi kartı faiz oranlarına ilişkin duyuru

TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı bildirildi.

03 Haziran 2017 Cumartesi 15:57
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TCMB'den kredi kartı faiz oranlarına ilişkin duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Bankaların diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTcmbFaizFaiz oranlarıKrediBankaEkonomiKredi Kartı
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