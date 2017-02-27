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TCDD 2023 ve 2035 hedeflerinde iddialı

TCDD Genel Müdürü Apaydın, "İnşallah 2023'te hedefimiz, mevcut şebekemizi 25 bin kilometreye çıkarmak. 2035 hedeflerimizde de bu 30 bin kilometreleri geçecek. Bunlar çok iddialı hedefler." dedi.

TCDD 2023 ve 2035 hedeflerinde iddialı

TCDD Genel Müdürü Apaydın, "İnşallah 2023'te hedefimiz, mevcut şebekemizi 25 bin kilometreye çıkarmak. 2035 hedeflerimizde de bu 30 bin kilometreleri geçecek. Bunlar çok iddialı hedefler." dedi.

27 Şubat 2017 Pazartesi 14:06
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TCDD 2023 ve 2035 hedeflerinde iddialı

SİVAS 

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'de (TÜDEMSAŞ) incelemelerde bulunmak için geldiği Sivas'ta, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde yaklaşık 55 milyar lira demiryolu yatırımı yapıldığını söyledi.

Bu yatırımların önemli bir kısmının, Yüksek Hızlı Tren, hızlı tren ve konvansiyonel hatların sinyalizasyonu ile elektrifikasyon için kullanıldığını dile getiren Apaydın, "Mevcut yollarımızın da yüzde 95'ini şu anda yeniledik. İnşallah 2023'te hedefimiz, mevcut şebekemizi 25 bin kilometreye çıkarmak. 2035 hedeflerimizde de bu 30 bin kilometreleri geçecek. Bunlar çok iddialı hedefler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, Hükümetimize ve Bakanlığımıza demir yollarına vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Apaydın, şu andaki şebekede önemli projeler yürütüldüğünü aktararak, "Şu anda hem sinyalizasyon hem de elektrifikasyon anlamında yaklaşık 11 bin kilometre hattımız var. Bu hattımızın yüzde 95'ini yeniledik. Şu anda elektrifikasyon Kayaş'tan Çetinkaya'ya kadar, Sivas'ı da geçen elektrifikasyon projemiz bu yıl içerisinde devreye alınacak. Samsun-Sivas hattında altyapı rehabilitasyonu ve sinyalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Şebekemizde, 2017-2018 yılı içerisinde hem elektrikli hem sinyali hatlarımız yüzde 60-70'li seviyelere gelecek. Yol yenilemelerimizi de 2018'de bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güneyinde yeni projeler

Bu yıl yeni projelere başlayacaklarını dile getiren Apaydın, şunları kaydetti:

"Bursa'da kalan ihalelerimiz vardı onlar devam ediyor. İzmir'de şu anda iki kesimde projelerimizin yapım çalışmasına başlandı, diğer iki kesimde de bir ay içerisinde inşallah çalışmalarımız devam edecek. Konya, Karaman, Ereğli, Ulukışla, Adana, Mersin hattında özellikle Karaman ve Ereğli kesiminde çalışmalarımız başladı. Adana-Toprakkale, Gaziantep arasındaki iki kesimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, 2023'te çok daha farklı, gelişmiş, altyapısıyla üst yapısıyla çok daha iyi hizmet veren bir kuruluş olacağız. Ayrıca bundan sonra yük hızlarımız 65 kilometreden 100-120 kilometreye çıkacak. Konvansiyonel hatlarımızdaki hızlarımız da 160-200 kilometreye çıkacak. Böylece hem yük hem yolcu taşımacılığında çok daha yüksek hızlarda hizmet verebilir bir kuruluş haline geleceğiz."

AA

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TcddHedef20232035Önce Vatan Gazetesi
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