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Tavuk eti üretimi azaldı yumurta üretimi arttı

Türkiye'de tavuk yumurtası üretimi geçen yıl 2015'e göre yüzde 8,2 artarak 18 milyar 97 milyon 605 bin adede yükselirken, tavuk eti üretimi de yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 879 bin tona düştü.

Tavuk eti üretimi azaldı yumurta üretimi arttı

Türkiye'de tavuk yumurtası üretimi geçen yıl 2015'e göre yüzde 8,2 artarak 18 milyar 97 milyon 605 bin adede yükselirken, tavuk eti üretimi de yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 879 bin tona düştü.

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:50
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Tavuk eti üretimi azaldı yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 Aralık'a ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 18 milyar 97 milyon 605 bin adet tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı. Türkiye'de 2016'da 1 milyar 101 milyon 572 bin tavuk, 4 milyon 663 bin hindi kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2015'e göre yüzde 1,53, kesilen hindi sayısı ise yüzde 12,99 azaldı.

Geçen yıl 1 milyon 879 bin 18 ton tavuk eti, 46 bin 501 ton hindi eti üretimi gerçekleşti. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,58, hindi eti üretimi yüzde 11,8 düştü.

Kesilen hindi sayısı bir önceki aya göre yüzde 65 arttı

Tavuk yumurtası üretim miktarı, aralıkta aylık bazda yüzde 4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,3 arttı. Geçen yıl aralık ayında 1,6 milyar tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,6 artışla 95 milyon oldu. Kesilen hindi sayısı bir önceki aya göre yüzde 65 artarken, Aralık 2015'e göre yüzde 9 azaldı. Kesilen hindi sayısı 592 bin adet olarak hesaplandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TüikKümes Hayvancılığı
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