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'Tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güven geri geldi'

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un bünyesinde bulunan Öger Tours'un üst yöneticisi Rosati, tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güvenin geri geldiğini söyledi.

'Tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güven geri geldi'

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un bünyesinde bulunan Öger Tours'un üst yöneticisi Rosati, tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güvenin geri geldiğini söyledi.

22 Nisan 2018 Pazar 14:15
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'Tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güven geri geldi'

BERLİN -  İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un bünyesinde bulunan Öger Tours'un üst yöneticisi Songül Göktaş Rosati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in ilk üç ayında mükemmel bir erken rezervasyon dönemi geçirdiklerini belirtti.

"Türkiye'nin fiyat-performans kalitesi rakipsiz"

Türkiye pazarının bir geri dönüş yaşadığını, bunun da özellikle çocuklu ailelerde görüldüğüne işaret eden Rosati, "Ocak ve şubatta ailelerin payı yüksekti. Bu aylarda her 4 rezervasyondan biri çocuk için yapıldı. Türkiye geleneksel olarak çocuk dostu bir ülkedir ve fiyat-performans kalitesi de rakipsizdir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sezon öncesi ve sonrasındaki aylar mayıs ve haziran ile eylül ve kasımda da çok tercih edildiğini anlatan Rosati, "Tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güven geri geldi. Türkiye, sadece internet üzerinden değil, seyahat acentelerinde de aktif olarak sunuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nisan ayında da bu olumlu eğilim sürdüğünü ve bunun bundan sonra da devam etmesini ümit ettiklerini söyleyen Rosati, Alman tatilcilerinin özellikle Türkiye'nin uzun güney sahillerini sevdiklerini anlattı.. 

"Türkiye, çok yüksek servis ve kalite standardı sunuyor"

Alman tur operatörlerinden FTI Grubunun üst yöneticisi Dietmar Gunz da 2018'in ilk 3 ayında Türkiye'ye rezervasyonlardaki gelişmelerden memnun olduklarını belirterek, çok başarılı geçen 2017'den sonra bu yıl da rezervasyonlarda ciddi bir artış sağladıklarını söyledi.

"Türkiye, rakipsiz fiyat-performans ilişkisinin yanı sıra çok yüksek servis ve kalite standardı sunuyor." diyen Gunz, özellikle çocuklu ailelerin Türkiye'de çok rahat ettiğini kaydetti.

"Tekrar Türkiye'nin güney ve Ege sahillerine dönüyorlar"

Gunz, müşterilerin geçen yıla göre Türkiye'de daha uzun süreli rezervasyonlar yaptıklarına işaret ederek, "Geçtiğimiz iki yıl içinde başka tatil hedefleri seçenler şimdi büyük ölçüde tekrar Türkiye'nin güney ve Ege sahillerine dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Almanya'dan değil, diğer pazarlardan da yapılan yoğun rezervasyonlardan dolayı 2018'in yazında, son iki yıla göre Türkiye için daha az son dakika tekliflerinin bulunacağını düşündüğünü belirten Gunz, Türkiye'ye yönelik bu olumlu eğilimin devam edeceğini kaydetti.

"Türkiye'yi ziyaret edenler bu çeşitliliği seviyor"

Gunz, Türkiye'nin güney sahil bölgesinin çok popüler olduğunu, burada kaliteli oteller, geniş plajlar ve çok çeşitli faaliyet olanaklarının bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye klasik plaj tatilinin yanı sıra şehir gezileri, yürüyüş ve spor seyahatleri için fırsatlar sunuyor. Türkiye'yi ziyaret edenler bu çeşitliliği seviyor." yorumunu yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tatil ülkesiÖnce Vatan Gazetesi
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