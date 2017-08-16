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'Tatil kararıyla sahillerde 500 bin civarı insan trafiği olacak'

TÜROFED Başkanı Ayık: "Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması kararından sonra sahillerdeki işletmelerde 500 bin civarı insan trafiği olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

'Tatil kararıyla sahillerde 500 bin civarı insan trafiği olacak'

TÜROFED Başkanı Ayık: "Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması kararından sonra sahillerdeki işletmelerde 500 bin civarı insan trafiği olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:09
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'Tatil kararıyla sahillerde 500 bin civarı insan trafiği olacak'

İSTANBUL - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması kararından sonra sahillerdeki işletmelerde 500 bin civarı insan trafiği olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Ayık, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili kararını bekleyip henüz rezervasyon yaptırmamış olanlar olduğunu belirterek, iç pazarda seyahat eden misafirlerin bir kısmının "son dakikacı" olduğunu dile getirdi.

Tahminlerine göre hala rezervasyon yapmamış olup bekleyen bir kitle olduğunu aktaran Ayık, bu kitlenin tatil gününe ilişkin kararın ardından tatil planını yapacağına işaret ederek, "Çünkü hala önümüzde 10-12 günlük bir süre var. Dolayısıyla insanlar bugünden itibaren planlarını yapmaya başlayacaklar." dedi.

Ayık, misafirlerin bir önce hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, otellerin dolmaya başladığını ve bunun fiyatlara yansıyacağının altını çizdi.

"Otellerdeki doluluğun yüzde 100'e çıkmasını bekliyoruz"

TÜROFED Başkanı Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasına ilişkin, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanlar Kurulu üyelerine sektör adına teşekkür etmek istiyorum. İç pazarda seyahat eden vatandaşlarımız için önemli bir yarar olacak." dedi.

Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması kararından sonra sahillerdeki işletmelerde 500 bin civarı insan trafiği olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e çıkmasını beklediklerini vurgulayan Ayık, sahil kesimlerinin dışında tatil amacıyla ülkenin diğer bölgelerinde de ciddi hareketlilik olacağının altını çizdi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, uzun zamandır Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasına ilişkin bir talepleri olduğunu anımsattı. Taleplerine karşılık görmenin sektör adına kendilerini sevindirdiğini belirten Gürcün, 2016 yılındaki sıkıntıların 2017'de toparlanmaya başladığını, bu 10 günlük tatilin de toparlanma adına oldukça önemli olduğunu söyledi. Gürcün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurban Bayramı 6 gün olarak planlandığında bile turlar ve otel satışları yüzde 80 civarında seyrediyordu. Şimdi 10 güne çıkması ile birlikte ilave talepler oluşacak. Acentelerden öğrendiğim kadarıyla hepsi ilave turlar koymaya başladılar, otellerde ilave kontenjanlar alıyorlar. Tatilin 10 güne çıkması ile birlikte 1 milyon civarında vatandaşın bu bayram hareketliliğine katılacağını, bunun da turizm sektörüne 1 milyar liralık ekonomik canlılık getireceğini öngörüyoruz. 6 gün tatille yüzde 80'e ulaşan doluluk oranlarının 10 günlük tatille birlikte yüzde yüze tam kapasiteye ulaşacaktır." 

AA

Anahtar Kelimeler:
TatilBayramKurban BayramıTÜROFED
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