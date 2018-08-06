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Tasarruf mevduatları 1 trilyon lirayı aştı

Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk yarıda 1 trilyon liranın üzerine çıkarken, geçen yıla kıyasla artış oranı yüzde 19,6 düzeyinde gerçekleşti.

Tasarruf mevduatları 1 trilyon lirayı aştı

Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk yarıda 1 trilyon liranın üzerine çıkarken, geçen yıla kıyasla artış oranı yüzde 19,6 düzeyinde gerçekleşti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:38
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Tasarruf mevduatları 1 trilyon lirayı aştı

İSTANBUL - Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk yarıda 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 1 trilyon 38,4 milyar liraya ulaşırken, kişi başı tasarruf miktarı 12 bin 850 lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,6 artarak 1 trilyon 38 milyar 392 milyon 966 bin liraya yükseldi.

Geçen yıl için nüfusu 80,8 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 12 bin 850 lira oldu.

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43,1'i ise İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, ilk yarıda toplam 448 milyar 8 milyon 106 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın ilk yarısında 375 milyar 294 milyon 33 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 19,4 artmış oldu.

En düşük tasarruf Bayburt'ta

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 102 milyar 392 milyon 414 bin lirayla Ankara izledi. Söz konusu iki ilin tasarruf mevduatı toplamı 550 milyar 400 milyon 520 bin liraya ulaştı. Böylece Türkiye'nin 1 trilyon 38,4 milyar liralık tasarruf mevduatının yüzde 53'ü, İstanbul ve Ankara'da toplandı.

Tasarruf mevduatı miktarında 74,4 milyar lira ile İzmir üçüncü, 32,4 milyar lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 306 milyon 688 bin lira ile Bayburt çekti. Bayburt'u 337,3 milyon lirayla Ardahan, 448 milyon lirayla Kilis, 478,3 milyon lirayla da Hakkari izledi.

21 ilin tasarrufu 1 milyar liranın üzerinde arttı 

Tasarruf mevduatlarının ilk yarıda 170 milyar 128 milyon 80 bin lira artmasında en büyük paya yine İstanbul sahip oldu. İstanbul'da tasarruf mevduatları bir yılda 72 milyar 714 milyon 73 bin lira artarken, 15 milyar 119 milyon 861 bin lira ile Ankara tasarruf artışında ikinci sırada yer aldı.

Tasarruf mevduatı artışında İzmir 10 milyar 812 milyon 335 bin lirayla üçüncü sırada gelirken, 6 milyar 214 milyon lirayla Antalya dördüncü ve 4 milyar 399,2 milyon lirayla Bursa beşinci sıraya yerleşti.

Öte yandan Muğla, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Hatay, Gaziantep, Balıkesir, Aydın, Denizli, Kayseri, Manisa, Eskişehir, Trabzon, Tekirdağ ve Samsun da tasarruf mevduatı 1 milyar liranın üzerinde artan iller olarak sıralandı.

Böylece ilk yarıda 21 ilin tasarruf mevduatı 1 milyar liranın üzerinde artış kaydetti.

Türkiye'nin bütün illerinde tasarruf mevduatının geçen yılın ilk yarısına kıyasla artış kaydetmesi ise dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tasarruf Mevduatları
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