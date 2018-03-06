Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116169
ALTIN
162.704
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2664
EURO
4.7131
Rıza Çalımbay ile iki farklı Trabzonspor
Rıza Çalımbay ile iki farklı...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
Alevlere meydan okuyor
Alevlere meydan okuyor
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
İrem Yaman tarihe geçmek istiyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü...

Tasarım Vadisi geliyor

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Asan, "İşletmelere tasarımla ilgili her türlü bilgi ve hizmetin sağlanması amacıyla bağımsız Tasarım Vadisi kurulacak." dedi.

Tasarım Vadisi geliyor

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Asan, "İşletmelere tasarımla ilgili her türlü bilgi ve hizmetin sağlanması amacıyla bağımsız Tasarım Vadisi kurulacak." dedi.

06 Mart 2018 Salı 13:10
39 Okunma
Tasarım Vadisi geliyor

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, sanayicilerin ve KOBİ'lerin tasarımla ilgili her türlü bilgi ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Tasarım Vadisi kurulacağını bildirdi.

Asan, yaptığı açıklamada, kurulacak Tasarım Vadisi ile ilgili detayları anlattı.

Tasarım Vadisi'nde, tasarımcıların ve sanayicilerin etkileşim içinde faaliyet göstereceği birçok alan olacağını belirten Asan, "Burada tasarım ofisleri, İş Geliştirme/Kuluçka Merkezi, ortak çalışma alanı, Prototip Test Merkezi, Ulusal Tasarım Araştırma Merkezi, Tasarım ve Malzeme Kütüphanesi ve sergi alanı yer alacak. Alandaki tasarım ofislerine gelir ve kurumlar vergisi istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi çeşitli muafiyetler sağlanacak." dedi.

Asan, Tasarım Vadisi'nin İstanbul'da kurulacağını, yerle ilgili çalışmaların devam ettiğini, yerin belirlenmesinin ardından da vadinin kurulacağı bölgeyle ilgili mimari proje çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Vadinin, teknoloji geliştirme bölgesi olarak tasarlanacağına işaret eden Asan, bu amaçla oluşturulacak kurucu heyetinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜRKPATENT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bulunacağını dile getirdi.

Asan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün duyurduğu işletmelere tasarımla ilgili her türlü bilgi ve hizmetin sağlanması amacıyla söz konusu Tasarım Vadisi'nin oluşturulacağına dikkati çekerek, "100 bin metrekarelik alana kurulacak Tasarım Vadisi'nde, başta endüstriyel tasarımcılar olmak üzere, grafik ve modayla birlikte yaklaşık 500 tasarım ofisi yer alacak." diye konuştu.

Tasarım ofisleriyle sanayicilere ve KOBİ'lere özel bir alanda hizmet sunulacağını anlatan Asan, şöyle devam etti:

"Makineden elektroniğe, inşaattan gıdaya, tekstilden modaya kadar her alanda tasarım hizmeti sunulacak, üretilen ürün ve hizmetlerde katma değer yaratılacak. Özellikle yeni mezun genç tasarımcılar için kurulacak ortak çalışma alanıyla gençlerin ofis kirası ödemeden tasarım yapmaları ve tasarım ekipmanlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanacak."

Asan, tasarımcılar için "İş Geliştirme/Kuluçka Merkezi" oluşturulacağını ve tasarımcıların şirketleşme öncesinde belirli riskleri almadan ve masraf yapmadan yeterli iş kapasitesine ulaşıncaya kadar Tasarım Vadisi'nde büyümelerine yardımcı olunacağını bildirdi.

Sanayicilere yönelik çalışmalara da değinen Asan, "Prototip Test Merkezi'nde sanayicinin ihtiyaç duyduğu ürünler tasarlanacak, prototipler üretilecek ve test edilecek. Ulusal Tasarım Araştırma Merkezi'nde tasarımla ilgili teknolojik gelişmeler takip edilecek, ulusal ve uluslararası araştırmalar yapılacak ve raporlar hazırlanacak." ifadesini kullandı.

Tasarım Kütüphanesi'nde tasarımla ilgili araştırma yapan kişilerin yararlanması amacıyla ulusal ve uluslararası akademik bilimsel yayımların ve dergilerin yer alacağını dile getiren Asan, şunları kaydetti:

"Malzeme Kütüphanesi'nde öğrenciler, tasarımcılar, mühendisler, üreticiler ve tasarım müşterilerinin deney yaparak malzemelerin teknik özellikleri ve davranış biçimleri hakkında bilgi edinmeleri amacıyla polimer, cam, seramik, metal ve benzeri malzeme koleksiyonları bulunacak. Ayrıca, öğrenciler için tasarım atölye çalışmaları düzenlenerek, üç boyutlu yazıcılarla tasarım yapma eğitimi verilecek. Sergi alanında duayen ve yeni tasarımcıların çalışmaları sergilenecek ve gençlerin bu alana ilgi duymaları sağlanacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Patent Ve Marka KurumuTÜRKPATENTProf. Dr. Habip AsanKOBİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 yılda 4 milyon 175 bin kadın istihdam edildi
10 yılda 4 milyon 175 bin kadın istihdam edildi
Ekonomi Bakanlığı çalışanlarının yüzde 40'ı kadın
Ekonomi Bakanlığı çalışanlarının yüzde 40'ı kadın
HGS ve OGS'yi 458,3 milyon kez kullandık
HGS ve OGS'yi 458,3 milyon kez kullandık
Her 10 kişiden 7'si kredi kartını ödeme aracı olarak görüyor
Her 10 kişiden 7'si kredi kartını ödeme aracı olarak görüyor
TKDK'den aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurdu
TKDK'den aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurdu
Küresel petrol talebi artacak
Küresel petrol talebi artacak
Traktör sayısında lider il
Traktör sayısında lider il
Borsa, haftaya 117.000 puanın üzerinde başladı
Borsa, haftaya 117.000 puanın üzerinde başladı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ