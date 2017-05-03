Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira

Amasya'da üreticilerin tarlada kilogramını 35 kuruşa verdiği kuru soğan, market ve pazarlarda tüketiciye 2 liradan satılıyor.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş, yaptığı açıklamada, kentte bu yıl soğan rekoltesinin değişmediğini ve 400 bin ton civarında gerçekleştiğini söyledi.

Geçen yıl soğan fiyatının henüz ürün tarladayken 70 kuruştan açılıp 1,80 liraya kadar çıktığını anlatan Baş, bu yıl ise fiyatın sezon başından beri 35-40 kuruş civarında seyrettiğine dikkati çekti. Baş, "Kuru soğan şu an üretici tarafından 35 kuruşa satılıyor. Fiyat market ve pazarlarda ise 2 liraya kadar çıkıyor. Yani bizden 35 kuruşa alıp 2 liraya satıyorlar." dedi.

"Zarar ederek sattığımız ürünü tüketici büyük bedelle yiyor"

Oluzlu Tarım İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik de vatandaşın ucuz soğan tüketmesini istediklerini ancak aracıların buna müsaade etmediğini söyledi.

Çelik, "Biz 35 kuruşa satıyoruz. 11 kuruş nakliye bedeliyle soğan İstanbul Hali'ne 46 kuruşa ulaşıyor. Halciler 14 kuruş kar koyarak market ve pazarcılara 60 kuruşa veriyor ancak semt pazarlarında ve marketlerde 2 liraya satılıyor. Bizim zarar ederek sattığımız ürünü tüketici büyük bedelle yiyor." diye konuştu.