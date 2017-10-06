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Tarımsal destekleme ödemeleri bugün başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilere toplam 918,5 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilere toplam 918,5 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

06 Ekim 2017 Cuma 11:48
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Tarımsal destekleme ödemeleri bugün başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal desteklemeler kapsamında çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra üreticilerin hesabına aktarılacağını açıklayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 918,5 milyon liralık ödemesi yapacağız. Ödemeler kapsamında, çiğ süt desteği için 320 milyon lira, buzağı desteği için 445 milyon lira, süt tozu desteği için 15 milyon lira, tiftik ürünü desteği için 5 milyon lira, malak desteği için 4,2 milyon lira, tarım sigortaları desteği için 105 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 11,3 milyon lira, Genç Çiftçi Projesi desteği için 13 milyon lira olmak üzere toplam 918,5 milyon liralık hibe desteği vereceğiz."

Yıl başından itibaren başlayan ödemeler de dahil edildiğinde üreticilere verilen meblağın 10,5 milyar lirayı bulacağına işaret eden Fakıbaba, "Böylece 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar liralık tarımsal hibe desteğinin yüzde 82'lik kısmını ödemiş olacağız." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, ödemelerin gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaTarımsal Destekleme ödemeleriTarım
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