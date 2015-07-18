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Tarımda sigorta bilinci artıyor

Devlet destekli tarım sigortalısı sayısının 283 bin 365'e ulaştığı Türkiye'de, sigortalı tarım alanı 16,1 milyon dekarı, hayvan sayısı ise 1 milyonu buldu.

Tarımda sigorta bilinci artıyor

Devlet destekli tarım sigortalısı sayısının 283 bin 365'e ulaştığı Türkiye'de, sigortalı tarım alanı 16,1 milyon dekarı, hayvan sayısı ise 1 milyonu buldu.

18 Temmuz 2015 Cumartesi 11:16
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Tarımda sigorta bilinci artıyor
ANKARA -  Tarımda sigorta bilincinin her geçen yıl arttığı Türkiye'de, devlet destekli tarım sigortalısı sayısı 2014'te 283 bin 365'e, sigortalı tarım alanı 16,1 milyon dekara, hayvan sayısı da 1 milyona ulaştı.

Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulunun sigortacılık raporundan derlenen bilgilere göre, Tarım Sigorta Havuzu (TARSİM) tarafından 2014 yılı itibarıyla düzenlenen poliçe sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21,8 artışla 891 bin 876'dan, 1 milyon 86 bin 612'ye çıktı.

Geçen yıl devlet destekli tarım sigortasındaki prim tutarı 683 milyon 536 bin lirayı bulurken, 532 milyon 285 bin lira tutarında tazminat ödendi.

En çok sigorta yaptıran çiftçi Manisa'da

Geçen yıl devlet destekli tarım sigortalısı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,1 artışla 283 bin 365'e çıktı. Sigortalı çiftçi sayısının en yüksek olduğu bölge 67 bin 327 ile İç Anadolu Bölgesi oldu.

İlleri itibarıyla incelendiğinde ise tek başına Manisa, 20 bin 793 sigortalı çiftçi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Doğu Anadolu Bölgesindeki toplam sigortalı çiftçi sayısını geçti. En az sigortalı çiftçinin bulunduğu il ise 142 ile Bartın oldu.

Sigortalı tarım alanında birinci Konya

Öte yandan, 2014'te sigortalı tarım alanı 16 milyon 55 bin 250 dekara ulaştı. 2013 yılında sigortalı tarım alanı, 14 milyon 341 bin 52 dekardı. Sigortalı tarım alanında başı 5 milyon 705 bin 726 dekar ile İç Anadolu Bölgesi çekerken, Konya, 1 milyon 624 bin 627 dekar sigortalı tarım alanı ile il bazında birinci oldu. En az sigortalı tarım alanının bulunduğu il ise 67 dekar ile Hakkari oldu.

1 milyon hayvan sigortalandı

Geçen yıl itibarıyla sigortalanan hayvan sayısı ile yüzde 26,1 artışla bir milyon 43 bin 505'e çıktı. Sigortalı hayvanının en çok bulunduğu il 81 bin 394 ile Konya, en az bulunduğu il de 361 ile Bartın oldu.

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 08:51
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTarımSigorta Bilinci
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