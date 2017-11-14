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Tarım ÜFE ekimde arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,19 arttı.

Tarım ÜFE ekimde arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,19 arttı.

14 Kasım 2017 Salı 10:33
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Tarım ÜFE ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,78 artışla 154,12 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,19 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 10,02 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 1,85, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,47 artış gerçekleşirken balıkçılıkta yüzde 1,99 düşüş meydana geldi.

Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,73, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,43 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,26 artış kaydedildi.

Alt tarım gruplarından lifli bitkiler yüzde 11,20, çeltik yüzde 5,63 ve diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,90 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 21,95, tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 7,83 ve yağlı meyveler yüzde 1,23 azalış gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTarımTarım üfe
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