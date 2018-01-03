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Tarım Kredi'den TSK'ya güvenli gıda

TSK'nın pirinç, bulgur, barbunya, kuru üzüm, bal gibi 17 farklı gıda ürünü ihtiyacı Tarım Kredi Kooperatiflerince karşılanacak. İlk sevkiyatın mayısta başlaması planlanıyor.

Tarım Kredi'den TSK'ya güvenli gıda

TSK'nın pirinç, bulgur, barbunya, kuru üzüm, bal gibi 17 farklı gıda ürünü ihtiyacı Tarım Kredi Kooperatiflerince karşılanacak. İlk sevkiyatın mayısta başlaması planlanıyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:35
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Tarım Kredi'den TSK'ya güvenli gıda

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) pirinç, bulgur, barbunya, kuru üzüm, bal gibi 17 farklı gıda ürünü ihtiyacının Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) tarafından karşılanacağı bildirildi.

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Tarım Kredi kooperatifleri, TSK'nın gıda ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak yüklenici kurumlar arasında yer aldı.

TSK'da görev yapan er ve erbaşların güvenli, sağlıklı ve dengeli beslenmesi hedeflenen projeyle söz konusu ihtiyacın yurt içinden temin edilmesi ve yerli üreticiye de destek olunması amaçlanıyor.

Bu yılın mayıs ayında başlaması planlanan ilk sevkiyat kapsamında, ihtiyaç duyulan pirinç, bulgur, barbunya, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, biber salçası, domates salçası, kuru üzüm, nohut, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik un, yemeklik un, toz şeker, tel şehriye ve arpa şehriye Tarım Kredi kooperatifleri tarafından karşılanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım KrediTSKGüvenli Gıda
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