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Tarım desteklenmeye devam edecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Tarım her zaman desteklenmektedir ve desteklenmeye de devam edecektir. Bu konuda özellikle üretici arkadaşlarımızın ve çiftçi kardeşlerimizin hiçbir şüphesi olmasın." dedi.

Tarım desteklenmeye devam edecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Tarım her zaman desteklenmektedir ve desteklenmeye de devam edecektir. Bu konuda özellikle üretici arkadaşlarımızın ve çiftçi kardeşlerimizin hiçbir şüphesi olmasın." dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:25
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Tarım desteklenmeye devam edecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, MÜSİAD Konya Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, tarım şehri Konya'da böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin önemine değindi.

Kentin, Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden olduğuna işaret eden Fakıbaba, AK Parti hükümetlerinin 2002'den itibaren tarıma büyük önem verdiğini aktardı.

Fakıbaba, tarımın sürekli desteklendiğine vurgu yaparak, "Tarım her zaman desteklenmektedir ve desteklenmeye de devam edecektir. Bu konuda özellikle üretici arkadaşlarımızın ve çiftçi kardeşlerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Her zaman onlar kazandırılmıştır, kazandırmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatları bunlardır. Tarıma verilen önemden dolayı da dün akşam TBMM'de geçen Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi açılmış ve Konyamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu Hükümetimizin tarıma vermiş olduğu ehemmiyetin en önemli göstergelerinden birini teşkil etmektedir." diye konuştu.

Afrika ile tarımsal ilişkiler her geçen gün artıyor

Afrika'nın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine sahip bulunduğunu anımsatan Fakıbaba, tarıma elverişli arazilerin ise yüzde 25'ine sahip Afrika'nın küresel ekonomideki payının sadece yüzde 3 olduğunu kaydetti.

Fakıbaba, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında güçlü bir kardeşlik bağının bulunduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Afrika'ya Türkiye gibi kardeşlik anlamında yaklaştığınız takdirde o zaman Afrikalıların gönlüne girebilirsiniz ve onları kazanabilirsiniz. İnşallah, siyaset ve iş adamları olarak menfaat için değil Afrikalıların gönüllerini kazanmak ve onlarla kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek adına orada olacağız. Bakanlık olarak ilk girişimimize Sudan'dan başlıyoruz ve diğer Afrika ülkelerinde elimizden geldiği kadar işadamlarımızı oraya davet ediyoruz. İş adamlarımızı Afrika'ya yönlendirmek gerçekten dünyanın 5'ten büyük olduğunu ispat etmenin en önemli özelliklerinden bir olduğunu görüyorum. Afrika'da dayanıklı ve sürdürülebilir tarımının teşvik edilmesi bağlamında 4 iş birliği alanı ön plana çıkmaktadır. Mekanizasyon ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi, tarımsal sanayinin geliştirilmesi, gençlerin istihdamı ve kırsal alanda kadınların kalkınması, gıda güvenliği ve beslenme olarak bunarı öne çıkardık. Bilgi ve tecrübelerimizi Afrikalı dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu burada bir kez vurgulamaktan mutluluk duyuyorum. Afrika ile olan tarımsal ilişkilerimizin her geçen gün daha da geliştiğinin bir diğer somut göstergesi gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında imzalanan sayıları toplamda 30'u bulan ikili iş birliği anlaşmalarımızdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref FakıbabaMÜSİADTarım
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