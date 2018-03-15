Tapudan Hazineye 11,6 milyarlık liralık katkı

ANKARA - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, AA muhabirine, geçen yılın konut satış işlemleri ve harç gelirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de geçen yıl toplam 1 milyon 293 bin 272 konut satışı yapıldığını belirten Adlı, "Ay olarak baktığımız zaman geçen sene ocak ayında toplam satış 88 bin civarında iken 2018'in ocak ayında 90 bini geçmiş. Yani az da olsa bir artış söz konusu, gerileme görülmüyor. Dolayısıyla bu da ekonomide az da olsa bir hareket, canlılık olduğunu gösteriyor." dedi.

Konut satışında İstanbul'un ilk sırada olduğunu, bu kentte 198 bin 806 konut satıldığını anlatan Adlı, İstanbul'u 131 bin 957 konut satışıyla Ankara'nın takip ettiğini söyledi. Adlı, sırasıyla İzmir'de 74 bin 4, Antalya'da 51 bin 900 ve Bursa'da 49 bin 824 konut satıldığını aktardı.

Adlı, konut satış işlemleri sonucunda elde edilen harç gelirlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak, Hazine'ye geçen yıl 10 milyar 623 milyon 632 bin 439 lirası Tapu harcı, 922 milyon 696 bin 18 lirası döner sermaye harcı ve 100 milyon 569 bin 38 lirası damga vergisi olmak üzere 11 milyar 646 milyon 897 bin 496 liralık katkı sağladık. Ay bazında bir karşılaştırma yaptığımızda ise geçen yıl ocak ayında toplam 735 milyon 801 lira 262 lira harç geliri elde edilirken bu yılın ocak ayında ise 898 milyon 320 bin 693 liralık harç geliri toplandı."

"Hedefimiz, daha iyi ve kaliteli hizmeti yakalamak"

Kamu kurumlarının temel amacının insanlara iyi hizmet sunmak olduğunu dile getiren Adlı, web tapu hizmetiyle tapuda satın alma işlemlerinin de kolaylaştırıldığına değindi.

Tapu işlemleri sırasında vatandaşları taleplerini öğleden önce alıp, öğleden sonra da işlerini bitirdiklerini belirten Adlı, daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.