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Tapu kayıtlarına "yedekleme" güvencesi

Bakan Bayraktar, deprem, yangın, toprak kayması, sel ve su baskını gibi doğal afetlerle, sabotaj ve terör tehlikesine karşı tapu bilgilerinin yedekleneceğini söyledi.

Tapu kayıtlarına "yedekleme" güvencesi

Bakan Bayraktar, deprem, yangın, toprak kayması, sel ve su baskını gibi doğal afetlerle, sabotaj ve terör tehlikesine karşı tapu bilgilerinin yedekleneceğini söyledi.

10 Ağustos 2013 Cumartesi 15:11
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Tapu kayıtlarına
ANKARA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman kaybını ortadan kaldıran ve vatandaşların tapu müdürlükleri önlerindeki bekleyişlerine son veren Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nin (TAKBİS) geçen yıl uygulamaya geçirildiğini anımsattı.

Bayraktar, TAKBİS'teki elektronik bilgilerin güvence altına alınması için de Afet Kurtarma Merkezi kurulacağına dikkati çekti.

Afet Kurtarma Merkezi'nde, deprem, yangın, toprak kayması, sel ve su baskını gibi doğal afetlerle sabotaj ve terör tehlikesine karşı tapu bilgilerinin yedekleneceğini vurgulayan Bayraktar, "Bu kapsamda her türlü doğal afetle nükleer saldırılara karşı dayanıklı, yedek elektronik güç kaynakları bulunan bir merkez yapılacak. Merkez, Eskişehir ya da Konya gibi deprem riskinin düşük olduğu bir ilde inşa edilecek" dedi. 

AA

Son Güncelleme: 10.08.2013 15:11
Anahtar Kelimeler:
Bayraktar
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hüseyin öztürk 2013-08-11 16:09:35

allah sizleri bu ülkenin ve ülke insanının başından eksik etmesin.amin.

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