TANAP için kredi anlaşması imzalandı

Dünya Bankası'nın TANAP için BOTAŞ'a açtığı 400 milyon dolarlık kredinin anlaşması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'ın himayesinde imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği 400 milyon dolarlık kredi anlaşmasının imza töreninde konuştu.

Proje kapsamında bugün atılan imzaların sadece enerji piyasaları değil, ekonomi ve finans piyasaları açısından da önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "Bugün, Türkiye'nin uzun yıllardır süregelen ve enerji piyasalarında 3 amaca hizmet eden projelere destek olma motivasyonunun ete kemiğe bürünmüş hali olan projede imzalar atılıyor. Enerjinin sadece Türkiye için değil, bölge, dünya ve küresel piyasalar için ne kadar önemli bir sektör olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, bir projenin taraflar için 'kazan-kazan' anlamına gelmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ayrıca eğer proje, bölgesel ve küresel enerji piyasalarının arz ve güvenliğine hizmet ediyorsa ve belki de en önemlisi küresel refaha, barışa ve huzura katkıda bulunuyorsa, biz Türkiye olarak böyle her projenin tarafı olduğumuzu açıklamıştık." diye konuştu.

TANAP'ın geliştirildiği bölgede on yıllardır hayal edilen bir proje olduğuna dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:

"TANAP'ta neredeyse 3'te 2'sini geçtiğimiz ve artık seneye inşallah açılışını yapacağımız, ilk gazı sisteme, devreye alacağımız bir döneme doğru giderken, bu projenin uluslararası finansman noktasında önemli bir ayağı olan Dünya Bankası'yla 400 milyon dolarlık finansmanıyla ilgili kredi anlaşması için bir arada bulunmaktayız. Bu, projenin hayata geçmesi ve enerji piyasaları noktasında ne kadar önemliyse küresel ekonomi, küresel finansman ve ekonomi piyasalarında son yıllarda yaşanan gelişmeler noktasında Türkiye'nin böyle bir finansman paketiyle 2017'ye güzel bir başlangıç yapması, ekonomimiz açısından çok önemli. Ama ben bugün burada piyasalar açısından bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. Enerji çerçevesinde ekibimizin sadece Dünya Bankası değil uluslararası yatırım bankaları noktasında yürüttüğü enerji projeleriyle ilgili yaklaşık 3 milyar dolarlık bir finansman paketini 2017 itibarıyla inşallah hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Tuz Gölü depolama tesisinde ilk gaz basma işlemi hayata geçiyor

Bakan Albayrak, Türkiye açısından son 14 yılda çok önemli sıçramalar ortaya koyduklarına da değinerek, projeler ve atılan adımlarda hep daha iyisini ve daha büyüğünü hayata geçirmek için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Son dönemde Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini sağlamak için attığı adımları da hatırlatan Albayrak, "Cuma günü Tuz Gölü depolama tesisinin ilk gaz basma işlemini Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle hayata geçireceğiz. Türkiye, kaynak çeşitliliği ve büyük projeler noktasında bir tarafta TANAP, diğer tarafta Türk Akımı, diğer boru hattı projeleri ve Doğu Akdeniz gazının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması noktasındaki projelerin en güçlü destekçisi ve tarafı olmaya devam ediyor ve edecek." dedi.

İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'in yanı sıra BOTAŞ ve TANAP'ın üst düzey yetkilileri de katıldı.

Toplamda bin 850 kilometre uzunluğa sahip TANAP'tan ilk gaz Türkiye'ye 2018 Haziran'da verilecek. Proje, 2020 yılında da Avrupa'ya gaz sağlamayı hedefliyor.

400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı

Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) için BOTAŞ'a açtığı 400 milyon dolarlık kredinin anlaşması, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ve BOTAŞ Genel Müdür Burhan Özcan arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın himayesinde imzalandı.