ANKARA

Dünya Bankası Yönetim Kurulunca, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) 400 milyon dolar, Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru (SGC) şirketine de 400 milyon dolar olmak üzere toplamda 800 milyon dolar tutarındaki kredi onaylandı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka yönetiminin dünkü toplantısında TANAP'a sağlanacak kredi ve şartlar görüşüldü.

Toplantı sonucunda, Dünya Bankası Grubuna bağlı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla, BOTAŞ'a TANAP için 400 milyon dolarlık kredi verilmesine karar verildi. Türkiye garantisinde BOTAŞ'a sağlanacak söz konusu kredi, 5 yıl geri ödemesiz 24 yıl vadeli olacak.

Azerbaycan hükümeti garantisinde de proje için SGC'ye 400 milyon dolar tutarında kredi onaylandı. Bu miktar SGC tarafından 5 yıl geri ödemesiz olmak üzere 30 yıl vade ile ödenecek.

Böylece Dünya Bankası Grubunca, TANAP için toplamda 800 milyon dolarlık finansman sağlanmış olacak.

İlk gaz 2018 Haziran'da

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol da geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin maliyetinin 8,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini belirtmişti.

Toplamda bin 850 kilometre uzunluğa sahip TANAP'tan ilk gaz Türkiye'ye 2018 Haziran'da verilecek. Proje, 2020 yılında da Avrupa'ya gaz sağlamayı hedefliyor.

AA