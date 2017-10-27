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Tahıl ve meyve üretiminde artış bekleniyor

Üretim miktarlarının bu yıl, geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 3,2, sebzelerde yüzde 1,9, meyvelerde yüzde 10,7 artacağı öngörülüyor.

Tahıl ve meyve üretiminde artış bekleniyor

Üretim miktarlarının bu yıl, geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 3,2, sebzelerde yüzde 1,9, meyvelerde yüzde 10,7 artacağı öngörülüyor.

27 Ekim 2017 Cuma 11:37
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Tahıl ve meyve üretiminde artış bekleniyor

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu yıla ilişkin "bitkisel üretim 2. tahmini"ne göre, bitkisel üretimde geçen yıla göre artış olacak.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 3,2 artışla yaklaşık 67,4 milyon tona, sebzelerde yüzde 1,9 artışla 30,9 milyon tona ve meyvelerde yüzde 10,7 artışla 21 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl 2016'ya göre yüzde 3,3 artarak 36,4 milyon ton, buğday üretiminin yüzde 4,9 artarak 21,6 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 9 artışla 7,3 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 6,7 artışla 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 11,1 artışla 250 bin ton olması bekleniyor.

Yemeklik baklanın yüzde 8,1 artışla 7 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 15,9 artışla 400 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 1,1 artışla 4,8 milyon ton olacağı öngörülüyor.

Sebze üretiminde artış olacak

Sebze ürünleri üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,9 artarak 30,9 milyon ton olacağı öngörülüyor. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde; yumru ve kök sebzelerde yüzde 0,5 düşüş, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 2,2, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 3,5 artış bekleniyor.

Meyve ürünlerinin üretim miktarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 10,7 artarak 21 milyon ton olacağı öngörülüyor. Geçen yıla göre elmada yüzde 11,7, şeftalide yüzde 13,3, greyfurtta yüzde 2,7, kayısıda yüzde 34,9 artış beklenirken, kirazda yüzde 0,9 azalış tahmininde bulunuluyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TAHILMeyveüretimArtış
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