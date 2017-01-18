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Suudiler güneş enerjisinde Karapınar projesiyle ilgileniyor

ACWA Power Başkanı Padmanathan, "Hedefimiz, Türkiye'deki çeşitli kaynaklardan bir kapasite oluşturmak. Güneş enerjisindeki bin megavatlık proje (Konya Karapınar) üzerinde çok dikkatli çalışıyoruz." dedi.

Suudiler güneş enerjisinde Karapınar projesiyle ilgileniyor

ACWA Power Başkanı Padmanathan, "Hedefimiz, Türkiye'deki çeşitli kaynaklardan bir kapasite oluşturmak. Güneş enerjisindeki bin megavatlık proje (Konya Karapınar) üzerinde çok dikkatli çalışıyoruz." dedi.

18 Ocak 2017 Çarşamba 14:04
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Suudiler güneş enerjisinde Karapınar projesiyle ilgileniyor

ABU DABİ - Suudi Arabistan merkezli ACWA Power Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Paddy Padmanathan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale'de yaptıkları 950 megavatlık kombine doğalgaz çevrim santralinin inşaatının bitmek üzere olduğunu ve bu santralin 2017'nin ilk yarısında devreye alınacağını söyledi. 

Türkiye'ye gelecek dönemde yapacakları yatırımların güneş, rüzgar ve jeotermal alanında olacağını belirten Padmanathan, şöyle konuştu:

"Türkiye, güneş enerjisinde bin megavatlık bir kapasiteyi (Konya Karapınar'da) ihale etme sürecinde. Hedefimiz, Türkiye'deki çeşitli kaynaklardan bir kapasite oluşturmak. Bu yüzden güneş enerjisindeki 1000 megavatlık bu proje üzerinde çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Söz konusu projedeki yerlilik şartının çok önemli ve doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde ülkeye daha çok ekonomik değer katılabiliyor. Ayrıca, rüzgarda 350-400 megavat civarında bir kapasite için lisans bekliyoruz. Bu lisans süreciyle ilgili bir erteleme söz konusu oldu, ama önemli değil. Bu lisansları alıp tamamladıktan sonra rüzgar enerjisinde kapasitemize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Jeotermal enerjide ise 50 ile 200 megavat arasında yatırım için fırsatları değerlendirme sürecindeyiz."

"Terör, Türkiye'nin temel gerçeklerini değiştiremez"

Enerjide, 40-50 yıllık projeler gerçekleştirildiğini ve yatırımların da bu düşünceyle yapıldığını belirten Padmanathan, bu süre zarfında birçok ekonomik krizin olabileceğini, siyasilerin değişebileceğini ve jeopolitik tansiyonların yaşanabileceğini anlattı.

Padmanathan, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin de bu şekilde olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin temel gerçekleri var. Bu gerçeklerden birisi coğrafi pozisyonu. Hiçbir terörist bu pozisyonu değiştiremez. Bütün doğalgaz boru hatları Türkiye üzerinden geçmek durumunda. Ayrıca, sanayide bir gücü ve eğitimli bir nüfusu söz konusu. İnsanlar, çalışmak için istekliler. 'Başkaları çalışsın da biz bakalım' demiyorlar. Bunlar bence çok değerli temel gerçeklikler. Terör veya siyasi tansiyon bunların hiçbirini etkileyemez. Türkiye'nin bu gerçeklerini değiştiremez." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanGüneş EnerjisiKarapınar
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