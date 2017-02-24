Sütte hijyen artacak

Ulusal Süt Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Muhittin Özder, şöyle konuştu:

"Tüketici son yıllarda açıkta satılan süte biraz daha fazla rağbet göstermeye başladı. Bunun nedenini irdelemekte fayda görüyorum. Özellikle sanayide üretilen süt ve süt ürünlerine olan güvenin çeşitli nedenlerden dolayı bir miktar azaldığını görüyoruz, burada da temelde yapılan yanlış yayınlar, yanlış tanıtımlar. Bunun yanında insanlar tabii ki sanayinin ürettiği hazır mamulleri almak zorunda değil, tercih etmeyebilir ama bizde şu anda üretilen 18 milyon 400 bin ton sütün yarıdan biraz fazlası sanayiden geçiyor. Biz ciddi oranda sütümüzü dışarıda satıyoruz. Bunun denetim altına alınması lazım. Türkiye'de üretilen sütün önemli bir kısmı sanayiden geçmeden üreticiden tüketiciye ulaştırılıyor, burada hijyen bakımından sıkıntılarımızın olduğu bir gerçek. Bakanlığımızın yapmış olduğu çiğ sütün üreticiden direk tüketiciye ulaştırılması konusundaki düzenleme bu bakımdan önemli. Özellikle hijyen sorunları taşıyan, daha önceki uygulamaları düzeltme yönünde olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyorum.''

"Düzenlemeyi destekliyoruz"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan, sağlıklı ve güvenilir çiğ sütün tüketiciye doğrudan arzına ilişkin düzenlemenin üreticiye faydalı olacağını kaydetti.

Vatandaşların sağlıklı çiğ süt tüketmeleri için üretim ve dağıtım zincirindeki olumsuzlukları gidermeyi amaçlayan düzenlemeyi desteklediklerini vurgulayan Keskin, üreticilerin uzun zamandır beklediği bir düzenleme olduğunu belirterek, "Bizim yıllardan beri istediğimiz üretici olarak halka direk süt satışını arı işletmeden yapmak. Merkez birliği olarak biz bunu destekliyoruz. Yıllardan beri üreticinin beklediği bu. Arı işletmelerden halka, tüketiciye süt satışı yönetmeliğinin çıkarılması bekleniyordu" diye konuştu.