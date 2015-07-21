'Süt ve süt ürünleri üretim verileri sevindirici'

İSTANBUL - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Zeki Ilgaz, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Süt veSüt Ürünleri Üretimi araştırmasında elde edilen veriler sevindirici" dedi.



SETBİR yaptığı yazılı açıklamayla, TÜİK tarafından hazırlanan "2015 Yılı Mayıs Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" araştırmasında elde edilen verileri değerlendirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen SETBİR Başkanı Zeki Ilgaz, TÜİK araştırmasında elde edilen verilerin sevindirici olduğunu belirterek, takvim etkisinden arındırılmış toplam inek sütü miktarının mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttığını hatırlattı.



2015 yılının mayıs ayında toplanan süt miktarının bir önceki yıla göre yüzde 4,3 arttığını ve 864 bin 74 tona ulaştığını, ticari süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütünün de 118 bin 973 ton ile yüzde 4,1 arttığını ifade eden Ilgaz şunları kaydetti:



"Mayıs 2015'te ticari süt işletmeleri tarafından üretilen inek peyniri, 59 bin 258 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artmıştır. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bir önceki yıla göre yüzde 3,5 azalma göstermiştir. Yoğurt üretiminde 2014 yılının mayıs ayına nazaran yüzde 6,2 artış elde edilirken ayran üretiminde de artış oranı yüzde 8,4 olmuştur.



2015 yılı mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edilmiştir. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artmıştır. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı mayıs ayında, 2014 yılı mayıs ayına göre yüzde 4,7 artmıştır."



TÜİK verileri doğrultusunda sektördeki fiyatları da değerlendiren Ilgaz, temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş olan 1,15 lira olan kilogram fiyatın bugün için de geçerli ve gerçekçi olduğuna, değişmemesi gerektiğine işaret ederek, sürü gençleştirme/yenileme planları doğrultusunda, yaşlı ve verimi düşmüş ineklerin kesime gönderilmesinin normal karşılanması gerektiğini, başka türlü yorum ve panik havası yaratılmaması gerektiğini dile getirdi.



Zeki Ilgaz, yemdeki KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi dahil süt işletmelerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğinin altını çizerek, süt üreticisi başta olmak üzere değer zincirinin bütününde verimlilik, katma değerin artırılması ve bunun sonucu olarak gelirin artırılmasına odaklanılması gerektiğini söyledi.

