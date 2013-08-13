Süt üretimi azaldı

ANKARA - Haziran ayında toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 692 bin 8 ton oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Haziran 2013" verilerini açıkladı.



Buna göre, toplanan inek sütü miktarı haziranda yıllık bazda yüzde 4,9 azaldı. Haziran ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 84 bin 228 tona geriledi.



İnek peyniri üretimi 52 bin 571 tonla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4 bin 289 tonla önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artış gösterdi.



Yoğurt üretimi 95 bin 10 tonla bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermedi. Ayran üretimi ise 53 bin 907 tonla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 arttı. Ayrıca 2 bin 344 ton kaymak, 260 ton koyulaştırılmış (konsantre) süt, 3 bin 858 ton tam yağlı, yarım yağlı süt tozu ve kaymak tozu, 3 bin 942 ton yağsız süt tozu ve 3 bin 369 ton tereyağı üretildi.



