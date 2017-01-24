Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
82933
ALTIN
147.913
DOLAR
3.7920
STERLIN
4.7182
EURO
4.0702
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
SON DAKİKA
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
Tek kişilik milli takım
Tek kişilik milli takım
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde...
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde...
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti

Sur 2 milyar lirayı aşkın ödenekle ihya edilecek

PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu ağır tahribata uğrayan Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur, 2 milyar lirayı aşkın ödenekle cazibe merkezi haline getirilecek.

Sur 2 milyar lirayı aşkın ödenekle ihya edilecek

PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu ağır tahribata uğrayan Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur, 2 milyar lirayı aşkın ödenekle cazibe merkezi haline getirilecek.

24 Ocak 2017 Salı 13:36
9 Okunma
Sur 2 milyar lirayı aşkın ödenekle ihya edilecek

DİYARBAKIR -  Tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapan ancak teröristlerin çukur kazıp, bombalı saldırılar gerçekleştirmesi sonucu büyük hasar gören Suriçi'nin cazibe merkezi haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sur Belediyesince hazırlanan projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Tarihi dokuyu tehdit eden sağlıksız yapılaşma hazırlanan projelerle bertaraf ediliyor, teröristlerin saldırılarında hasar gören eserler aslına uygun şekilde onarılıyor.

Böylece ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetlerin izlerini taşıyan Sur'daki kültür varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışması tamamlandı

Projelerin kısa sürede tamamlanması için Bakanlar Kurulunca 25 Mart 2016'da acele kamulaştırma kararı alındı, ardından teröristlerin verdiği zarar tespit edildi.

Tescilli yapılar dışında diğer yapıların yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Bu işlere paralel olarak Suriçi'nde onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda altyapı çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda 53 bin metre uzunluğunda temiz su, atık su ve yağmur suyu projesi tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Mardin Kapı ve Dağ Kapı arasında ulaşımı sağlayacak yolun yapım çalışmalarıyla ilgili projeler hazırlandı.

Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin birinci etabında uygulamaya geçildi, Hz. Süleyman Camisi'nin çevresini kapsayan 115 dönümlük alan gecekondulardan temizlendi.

Bakanlıkça Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi çevresindeki 31 tescilli yapının restorasyonu için projelendirme çalışmalarına başlandı, Alipaşa-Lalebey Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında konut alanı olan 13,5 hektar alanda projelendirme çalışmaları sonuçlandırıldı.

"Yılda 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz"

Sur Belediyesine İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirilen, aynı zamanda Sur Kaymakamlığı görevini de yürüten Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, AA muhabirine, Sur ilçesinin kentin kalbi konumunda bulunduğunu söyledi.

Tarihi varlıklardaki hasarın onarımı ve halkın evlerine yeniden dönüşünün sağlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Sur için 2 milyar lirayı aşan projeler yürütülüyor. Bu projeler sayesinde 3 yıl sonra ilçemiz cazibe merkezi haline gelecek. Sadece Türkiye'de değil, dünyada kültür, tarih ve inanç turizminin göz bebeği olacak. Hedefimiz yılda 5 milyon turist ağırlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Projeler sayesinde 33 medeniyetlerin izlerini taşıyan kültür varlıkları gelecek nesillere aktarılacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
SurödenekIhya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sektörde yerlilik oranına dikkat edilmeli
Sektörde yerlilik oranına dikkat edilmeli
Gülde yeni rota Amerika ve Afrika kıtaları
Gülde yeni rota Amerika ve Afrika kıtaları
Altının onsu 2 ayın zirvesinde dengelendi
Altının onsu 2 ayın zirvesinde dengelendi
Konut satışları 2016 yılında arttı
Konut satışları 2016 yılında arttı
Elektrikte tüketim rekoru kırıldı
Elektrikte tüketim rekoru kırıldı
Türkiye'nin israf ettiği gıdayla Suriye doyar
Türkiye'nin israf ettiği gıdayla Suriye doyar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ