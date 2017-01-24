Sur 2 milyar lirayı aşkın ödenekle ihya edilecek

DİYARBAKIR - Tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapan ancak teröristlerin çukur kazıp, bombalı saldırılar gerçekleştirmesi sonucu büyük hasar gören Suriçi'nin cazibe merkezi haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sur Belediyesince hazırlanan projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Tarihi dokuyu tehdit eden sağlıksız yapılaşma hazırlanan projelerle bertaraf ediliyor, teröristlerin saldırılarında hasar gören eserler aslına uygun şekilde onarılıyor.

Böylece ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetlerin izlerini taşıyan Sur'daki kültür varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışması tamamlandı

Projelerin kısa sürede tamamlanması için Bakanlar Kurulunca 25 Mart 2016'da acele kamulaştırma kararı alındı, ardından teröristlerin verdiği zarar tespit edildi.

Tescilli yapılar dışında diğer yapıların yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Bu işlere paralel olarak Suriçi'nde onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda altyapı çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda 53 bin metre uzunluğunda temiz su, atık su ve yağmur suyu projesi tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Mardin Kapı ve Dağ Kapı arasında ulaşımı sağlayacak yolun yapım çalışmalarıyla ilgili projeler hazırlandı.

Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin birinci etabında uygulamaya geçildi, Hz. Süleyman Camisi'nin çevresini kapsayan 115 dönümlük alan gecekondulardan temizlendi.

Bakanlıkça Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi çevresindeki 31 tescilli yapının restorasyonu için projelendirme çalışmalarına başlandı, Alipaşa-Lalebey Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında konut alanı olan 13,5 hektar alanda projelendirme çalışmaları sonuçlandırıldı.

"Yılda 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz"

Sur Belediyesine İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirilen, aynı zamanda Sur Kaymakamlığı görevini de yürüten Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, AA muhabirine, Sur ilçesinin kentin kalbi konumunda bulunduğunu söyledi.

Tarihi varlıklardaki hasarın onarımı ve halkın evlerine yeniden dönüşünün sağlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Sur için 2 milyar lirayı aşan projeler yürütülüyor. Bu projeler sayesinde 3 yıl sonra ilçemiz cazibe merkezi haline gelecek. Sadece Türkiye'de değil, dünyada kültür, tarih ve inanç turizminin göz bebeği olacak. Hedefimiz yılda 5 milyon turist ağırlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Projeler sayesinde 33 medeniyetlerin izlerini taşıyan kültür varlıkları gelecek nesillere aktarılacak."