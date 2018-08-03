Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95831
ALTIN
197.820
DOLAR
5.0694
STERLİN
6.6024
EURO
5.8830
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı
Cansu’nun Öyküsü Bu
Cansu’nun Öyküsü Bu
Bu hafta 8 film vizyonda
Bu hafta 8 film vizyonda
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor

'Süper teşvikler' cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, "Proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak. Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

'Süper teşvikler' cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, "Proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak. Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:16
0 Okunma
'Süper teşvikler' cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan 4 projeyle cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlanacağını bildirdi.

Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan projelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacağını belirten Varank, 4 bin 414 kişiye de istihdam sağlanacağını ifade etti.

Varank, bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin "Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisi", BMC Otomotiv'in "dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisi" ve "muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi" ile Bosch'un "yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi" yatırımları, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanıMustafa VarankProje Bazlı Teşvik Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Brexit'te anlaşmazlık olasılığı rahatsız edici derecede yüksek'
'Brexit'te anlaşmazlık olasılığı rahatsız edici derecede yüksek'
"ABD ile gayet yapıcı olumlu bir süreç var"
"ABD ile gayet yapıcı olumlu bir süreç var"
İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş
İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş
Milli Muharip Uçak Projesi'ne 'süper teşvik'
Milli Muharip Uçak Projesi'ne 'süper teşvik'
İmar Barışı için 3 kamu bankası düşük faizli kredi verecek
İmar Barışı için 3 kamu bankası düşük faizli kredi verecek
Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti
Bakan Pekcan, YASED ve UND heyetlerini kabul etti
Doğu Karadeniz'den 117 ülkeye ihracat
Doğu Karadeniz'den 117 ülkeye ihracat
Kuru meyvede ihracatı artıracak proje
Kuru meyvede ihracatı artıracak proje
GittiGidiyor 6 ayda yüzde 42 büyüdü
GittiGidiyor 6 ayda yüzde 42 büyüdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ