Şubat ayının zam şampiyonu mandalina

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mandalinadaki fiyat artışını, yüzde 23,29 ile nar, yüzde 10,69 ile limon izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,23 ile salatalık, yüzde 9,59 ile tuvalet kağıdı, yüzde 9,47 ile kalem, yüzde 7,47 ile portakal, yüzde 7,24 ile kahvaltılık tereyağı, yüzde 6,74 ile sabun, yüzde 6,04 ile resim boyaları, yüzde 5,87 ile LPG dolum ücreti dikkatİ çekti.

En çok domates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 22,3 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 21,11 ile karnabahar, yüzde 18,04 ile patlıcan, yüzde 12,73 ile kabak, yüzde 11,49 ile umreye gidiş ücreti, yüzde 9,59 ile kadın botu, yüzde 9,31 ile kadın kabanı, yüzde 9,26 ile genç odası takımı, yüzde 8,91 ile çocuk kazağı izledi.