"Stratejik, siyasi ve ekonomik ilişkiler zarar görecek"

ABD’nin Türkiye’den, Türkiye’nin ABD’den yapılan vize başvurularını süresiz askıya almasını değerlendiren Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, stratejik, siyasi ve ekonomik ilişkilerin zarar göreceğini ifade ederken, her iki ülke vatandaşları arasında seyahat özgürlüğü noktasında da telafi edilmesi zor sıkıntılar doğuracağını söyledi.

Kadooğlu, “ABD ve Türkiye hükümetleri arasında tırmanan gerilimin geldiği son noktayı endişe ile izliyoruz. Türkiye ile ABD aralarındaki 70 yılı aşan bir ekonomik ve politik işbirliği sürecinde sorunları diplomatik alanda çözmenin gayreti içinde oldu. Alınan kararlar Türkiye ve ABD için herhangi bir yarar sağlamayacağı gibi, mevcut ve potansiyel iş ilişkilerinde yaratacağı engeller nedeniyle iki ülke arasındaki stratejik, siyasi ve ekonomik ilişkilere ciddi bir zarar verme niteliği taşımaktadır. Türkiye ile ABD arasında iş dünyasından akademiye kadar pek çok karşılıklı işbirliği gerçekleştirildiğini de hatırlatmak isteriz. İş dünyası olarak bizleri üzen bu sürecin, iki ülke hükümeti arasında sağduyu ile sağlanacak uzlaşı ile bir an önce normale dönmesini bekliyoruz. Diplomasiye şans tanımalıyız. İletişim kanallarını açık bırakmak da büyük yarar görüyoruz” dedi.