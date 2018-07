Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Türk girişimcilik ekosistemi için yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Start up ekosisteminde artık yapmalıyız, etmeliyiz devri geçti. Kaç tane start-up’a yatırım yaptın ve bu girişimlerin hızlı hareket etmeleri için nasıl bir destek verdin?' devri başladı. Ekosistemin tüm kesimlerinde ve doğru teknoloji platformları üzerinde başarılı örneklerin sayısını artıracak, start up yatırımlarını artıracağız." dedi.

Türkiye'de teknolojiyle ilgili kurulmuş ilk vakıf olan TTGV'nin başkanı Ultav, AA muhabirinin girişimcilik ekosistemine ilişkin sorularını cevapladı.

Her ülkede eğitim gören öğrencilerin ilk yüzde 20'lik diliminin liderliği ve kalan yüzde 80'inde işlerini daha katma değerli yapmaları ile ülkelerin kalkındığını söyleyen Ultav, Türkiye'nin gençlerinin çok çok kabiliyetli olduğunu ifade etti.

Hem öğretmenlere hem de öğrencilere algoritma geliştirme eğitimi verdiklerini anlatan Ultav, "TTGV olarak 500 öğretmen, 5 bin öğrenciye "Yarını İnşa Et" yazılım ve donanım kitleri ile birlikte eğitimler verdik. Bu sayede girişimcilerimizin, 'Akıllı Dünya'nın talep ettiği algoritmaları yaratanların arasına katılmalarını istiyoruz. Onlara çağımızın ve geleceğin en önemli donanımını kazandırıyoruz. Bilim, inovasyon ve takım oyunu disiplini kazanmış gençlerimiz, böylece ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyabilecekler." değerlendirmesini yaptı.

"Reklam yapmaya çalışanlara soralım, 'ne kadar destek verdin?'"

Elon Musk gibi ufka sahip Türk gençlerinin bulunduğunu anlatan Ultav, bu tür gençleri önce cesaretlendirip sonra da teknoloji fonları ile desteklemek gerektiğini belirtti.

Türkiye'de tüm karar vericilerin ve toplum kesimlerinin start up ekosisteminin öneminin kavradığını anlatan Ultav, şöyle konuştu:

"Start up ekosisteminde artık yapmalıyız, etmeliyiz devri geçti. Kaç tane start-up’a yatırım yaptın ve bu girişimlerin hızlı hareket etmeleri için nasıl bir destek verdin?' devri başladı. Ekosistemin tüm kesimlerinde ve doğru teknoloji platformları üzerinde başarılı örneklerin sayısını artıracak, start up yatırımlarını artıracağız. Bunu yaparken de ekosisteme katkı sunmayıp sadece bu işin reklamını yapmaya çalışanlara da soracağız, 'ne kadar destek verdin?' Artık Türkiye'de sadece devlet ve girişim sermayesi sağlayan fonlar değil, onların yanında büyük firmalardan, melek yatırımcılara ve kitle fonlamasına katkı veren şahıslara kadar finansal destekçilerin sayısı hızla artıyor.

Örneğin Vestel Ventures iki yıldan az bir surede 15 tane girişime fon sağladı. TTGV 500 öğretmen, 5 bin öğrenciye algoritma eğitimi verdi. 8 tane İlk Pazara Giriş Yatırım Programı (HİT projesi) , 6 tane kitlesel fonlama programı ideanest projesi yaptık. Ideaport ile farklı uzmanlıkları ortak konularda bir araya getirdik. Sen kaç tanesine katkı yaptın? Bunu nasıl yaptın, ne kadar zamanda yaptın? Bunların cevaplarını alabiliyorsan hiç endişe etme. O platform girişimcilik ekosistemi için faydalı bir platformdur."

"Logo Yazılım Hindistan'da ilerliyor"

Türkiye’nin son yıllarda küresel alanda yazılım konusunda başarılı şirketler çıkarmaya başladığını söyleyen Ultav, Logo Yazılım'ın yazılım konusunda ucuz iş gücünün merkezi sayılabilecek Hindistan pazarında adeta "tereciye tere satmayı" başardığını kaydetti.

Ultav, şunları kaydetti:

"Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut biliyorsunuz Türkiye'nin yazılım konusundaki en büyük iş adamlarından bir tanesidir. Avrupa'ya nasıl açılırız diye düşünürken bir uluslararası danışmanlık firmasına, ‘Bize Doğu Avrupa merkezli, İsveç'te, Fransa'da, Almanya'da pazarı olan, başındaki adam da 70'li yaşlarında olan bir firma bulun.’ dedi. On tane firma getirdiler, Romanya'da bir tanesini satış kanallarını zenginlestirmak ve Logo'nun özgün yazılımlarını yaygınlastırmak için satın aldı Logo Yazılım. Avrupa'nın her yanında akıllanan her işte Logo'nun bulut bazlı SaaS yazılım servisleri yerini almaya başlıyor.

Arkasından Logo, 'tereciye tere mi satılır?' diyenlere ders mahiyetinde Logo India'yı kurdu. Hindistan'da regülasyonların değişmek üzere olduğu bir dönemde oraya girdi, tam zamanında yerini aldı. Ülkede 2 ile 10 kişi arasında elemanı olan 950 bin şirket var, bunları Logo ile donatacağız dediler. Amerika'da General Electric'te (GE) çalışmış bir Hintli iş adamını transfer ettiler Hindistan'daki ofisin başına. Türk arkadaşlar gittiler 3 ay içerisinde bu 950 bin müşteri potansiyeli için bulut bazlı yazılım servisini devreye aldılar ve çok doğru yolda hızla ilerlediklerini görüyoruz."

"STEM-A yaklaşımını yerleştiremezseniz Türkiye'den inovasyon bekleyemezsiniz"

Milli Eğitim Bakanı Sayin Ziya Selçuk'un değerli eğitimci, teknolog ve girişimci yönleri ile bu göreve getirilmesini son derece umut verici bulduğunu anlatan Ultav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplumun hangi kesiminden olursa olsun insanlar çocuklarının çağa uygun eğitim almasını istiyor. Milli Eğitim Bakanı'mızın özel olarak bu konuya odaklı bir program gerçekleştireceğine inanıyorum. İster imam hatip lisesi olsun ister fen lisesi olsun, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) ve STEM-A (Sanat) yaklaşımını yerleştiremezseniz, 'Akıllı Dünya' için takım oyunu oynayan gençleri çok sayıda ve teçhizatlı yola çıkaramazsanız, Türkiye'den İnovasyon bekleyemezsiniz.

Dünya çok kompleks hale geldi, kompleks problemlerin çözümü artık inovasyonun birebir tarifidir ve çözümler düğüm noktalarında teçhizatlı, finansal destekli genç girişimci takımların olduğu ve düğümler arası bağlarda yüksek küresel etkileşim olan ağlarla mümkündür."