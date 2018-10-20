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Star Rafinerisi Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

İzmir Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi.

Star Rafinerisi Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

İzmir Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:32
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Star Rafinerisi Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, Star Rafinerisi'nin Türkiye'de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı olduğuna işaret etti. Petro kimya alanındaki yatırımları yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsediklerinin altını çizen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Star Rafinerisi ile cari açığın önemli kalemlerini oluşturan dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok gibi petrol ürünleri ülkemizde daha fazla üretilecek. Böylece dış ticaret açığımız yıllık 1,5 milyar dolar azalacaktır. Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisinin küresel değer zincirlerine eklemlenme serüveni, Socar Grubu gibi uluslararası oyuncularla kurulan işbirliklerinin derinleştirilmesi sayesinde daha ileri seviyelere taşınacaktır. Ülkemize hayırlı olsun."

"İlk özel endüstri bölgesi, Star Rafinesi"

İzmir Aliağa'da, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve bakanların katılımıyla açılan Star Rafinerisi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi. Böylece, şirketin gelecek dönemde 2 milyar doları bulması beklenen yeni yatırımları, hızlıca ve bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek. "Endüstri Bölgesi" olduğu için mevcut ve yeni yatırımların tüm süreçleri ve izinleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca takip edilecek.

Yatırımcı dostu endüstri bölgeleri, ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teklifiyle, Cumhurbaşkanlığınca ilan ediliyor. Yatırımcılara özellikle bürokrasinin azaltılması anlamımda, bir çok avantaj sağlıyor. 

"Özel Endüstri Bölgelerine ek teşvikler"

Endüstri Bölgesi olmanın, yatırımcılara sağlayacağı faydalar şöyle sıralanıyor:

"Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapıya ilişkin masraflar, bakanlık tarafından karşılanabilir. Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alanlar, kamulaştırılabilir. Projesine göre kamulaştırmaya ilişkin masraflar da bakanlık tarafından karşılanabilir. Halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri bakanlık tarafından onaylanır. Bu işlemler için bedel alınmaz. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma çalıştırma ruhsatı bakanlık tarafından verilir ve söz konusu izinle ruhsatlar için harç alınmaz.

Yatırım için gerekli "ÇED Gerekli Değildir" veya "ÇED Olumlu" kararı en geç 2 ay içinde verilir. Bakanlık tarafından verilen onay ve izinler ile ÇED izni dışındaki yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir. Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5'i (stratejik yatırım olması durumunda binde 1'i) oranında belirlenir. 

Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereği, Özel Endüstri Bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir. Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir. Bölgede yer alan bütün binalar emlak vergisinden, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır. Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz, taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaftır."

AA

Anahtar Kelimeler:
AliağaİzmirStar Rafinerisi
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