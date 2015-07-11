ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üniversite -sanayi işbirliğini ile mühendislik fakültelerindeki kaliteyi artırmak için iki önemli kararı hayata geçireceklerini belirterek, "Önümüzdeki akademik takvim döneminden itibarenmühendis yetiştiren öğretim elemanlarına sanayi ile işbirliği yapma zorunluluğu, bir sonraki dönemde ise mühendislik öğrencilerine sanayide staj zorunluluğu gelecek" dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Işık, Türkiye'nin, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya'nın tasarım ve üretim üssü olması vizyonuyla hazırlanan 2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin çok önemli eylemler içerdiğini söyledi.

Bunlardan birinin mühendislik fakültelerinde en az bir dönem işyeri eğitiminin zorunlu hale getirilmesi olduğunu anlatan Işık, bunun, mühendis eğitimindeki kaliteyi önemli oranda artıracağını ifade etti.

Işık, pratik eksikliğinin, sanayicilerin de mühendislik öğrencilerinin de sorunu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz, mevcut uygulamada sanayiden kopuk bir eğitim aldıkları için mezun olduklarında iş bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Aynı şekilde sanayicimiz de tercihen iş deneyimi olan mühendis çalıştırmak istiyor. İşte şimdi üniversite -sanayi işbirliği ile mühendislik fakültelerindeki kaliteyi artırmak için iki önemli kararı hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri, mühendislik öğrencilerine staj, diğeri de öğretim elamanlarınasanayi ile işbirliği zorunluluğu. Bu sayede hem üniversite-sanayi işbirliğini artırmayı hem de eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz."

Staj bir dönem olacak

Bakan Işık, söz konusu uygulamayı en kısa zamanda başlatmak istediklerini belirterek, "Önümüzdeki akademik takvim döneminden itibaren mühendis yetiştiren öğretim elemanlarına sanayi ile işbirliği yapma, bir sonraki dönemde ise mühendislik öğrencilerine sanayide staj zorunluluğu gelecek" dedi.

Bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Işık, uygulamanın hayata geçmesi için yasal bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Işık, stajın nasıl yapılacağı, ödenecek ücretler, stajyerlerin sigortası gibi konuların yasal düzenlemelerin yapılmasıyla netleşeceğini kaydetti.

Fikri Işık, söz konusu stajın süresinin ise şu anda bir dönem olarak planlandığını bildirdi.

"Üniversitelerimiz, yeni öğretim elamanı alımında sektörel tecrübe isteyecek"

Bu alanda atılacak diğer adımın ise meslek yüksek okulu ve mühendislik eğitimi veren tüm fakültelerdeki öğretim elemanlarına sanayide sektör ile ortak çalışma yapma zorunluluğu getirilmesi olduğunu anlatan Işık, uygulamanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Üniversitelerimiz artık, yeni öğretim elamanı alımında sektörel tecrübe isteyecek. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde de öğretim elemanı alımı böyle yapılıyor. Sektörden kopuk olan bir eğitim, teoriden öteye geçemiyor. Mevcut öğretim elamanları için ise bazı zorunluluklar getireceğiz. Örneğin; mühendis yetiştiren bir yardımcı doçent, doçent olabilmek için artık sanayi sektörü ile ortak bir çalışma yapmak veya bir patent almak zorunda olacak. Bununla da yine teori ve pratiği bir araya getirmeyi amaçlıyoruz."