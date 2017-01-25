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SPK şirketlere 500 milyar lira kaynak sağlayacak

SPK Başkanı Ertaş, "Bu yıl sermaye piyasalarımız yoluyla şirketlerimize 500 milyar TL civarında bir kaynak sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

SPK şirketlere 500 milyar lira kaynak sağlayacak

SPK Başkanı Ertaş, "Bu yıl sermaye piyasalarımız yoluyla şirketlerimize 500 milyar TL civarında bir kaynak sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:16
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SPK şirketlere 500 milyar lira kaynak sağlayacak

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sermaye piyasaları açısından önemli gelişmelere tanıklık edeceklerini ve 2016'da yasal altyapı çalışmaları tamamlanan iki büyük reformun hayata geçirileceğini, bunlardan biri olan otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) devreye girdiğini hatırlattı. 

Ertaş, "Bireysel emeklilik, yatırım fonlarımız ve özel portföy yönetimi ile her geçen gün artan birikimimiz, Türkiye Varlık Fonu ile de zenginleşince yeni yılda daha güçlü, daha fazla alternatifi olan, şirketlerimize farklı finansman imkanları sunan bir sermaye piyasasının oluşumunu kolaylaştıracak." dedi.

Ertaş, şirketlerin sermaye piyasaları ile tanışmalarının sadece finansman kaynağı sağlamaya katkı sağlamadığını, aynı zamanda bağımsız denetim yaptırma, açıklık, şeffaflık, kayıt içine girme, kurumsallaşma ve kurumsal yönetim ilkelerini uygulama gibi çok sayıda dolaylı faydayı da beraberinde getirdiğini anlattı.

Bu yıl sermaye piyasaları yoluyla şirketlere 500 milyar lira civarında bir kaynak sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Ertaş, sermaye piyasasından yararlanmayı kolaylaştıran, bürokratik süreçleri azaltan, şirket varlıklarının menkul kıymetleştirilerek likidite edilmesine yönelik kolaylaştırıcı düzenlemelere bu yıl da devam edeceklerini söyledi.

"SPK izni ile şirketler, AB ülkelerinde hisse senetlerini halka arz edebilecek"

Vahdettin Ertaş, Avrupa Birliği Ülkeleri Sermaye Piyasaları Birliği'nin (ESMA), SPK'nın onayladığı izahnameleri kabul edeceğini ilan ettiğini, SPK izni ile şirketlerin, AB ülkelerinde hisse senetlerini halka arz edebileceklerini belirterek, AB ülkeleri dışında bu yetkiyi alan ikinci ülke olduklarını bildirdi.

Ertaş, artık tüm şirketlerin, AB ülkelerinde gerçekleştirecekleri pay satışı için ilgili ülke otoritesine yapacakları başvuruda SPK tarafından onaylı izahnameyi sunabileceklerini söyledi.

Halka arzların arz yönünün geliştirilmesi ve şirketlerin bu yönde teşvik edilmesi amacıyla vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin de piyasaya olumlu anlamda önemli katkılar sağlayacak gelişmeler olduğunu ifade eden Ertaş, "Borsaya girişte nitelikleri yükselttik, çıkışı kolaylaştırdık. Borsada bulunmaktan memnun olmayan, halka açıklık oranı yüzde 2'nin altında olan şirketlere borsadan çıkmayı mümkün kıldık. Bu düzenleme ile tüm iş dünyasına 'korkmayın, gelin, memnun olmazsanız çıkabilirsiniz' mesajını ilettik." diye konuştu. 

"Şirketlere daha düşük vergi ödeme imkanı sağlıyoruz"

SPK Başkanı Ertaş, söz konusu düzenlemeyle şirketlere, "yüksek faizle borç kullanma, onun yerine şirketine nakit sermaye koy, paran yoksa da sermaye artırımı yoluyla halka açıl, koyduğun ek sermaye için kredi faizi kadar finansman gideri yaz" dediklerini, böylece daha düşük vergi ödeme imkanı sağladıklarını kaydetti.

Menkul kıymetleştirme ile cari açığa destek

Ertaş, ülkenin maddi varlıklarının; menkul kıymetleştirme yoluyla sermaye piyasalarına aktarılacağını, elde edilecek kaynaklarla yeni projelerin finansmanına önemli katkı sağlayacağını ve orta vadede cari açığın azaltılmasına destek olacağını söyledi.

Aynı amaca hizmet doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi projesinin üstlendiği rolün de çok büyük olduğunu vurgulayan Ertaş, "Proje kapsamında İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesi için sadece Türkiye'ye değil, bölgeye ve tüm dünyaya hizmet eden, güncel tüm finansal araçların ve kurumların bulunduğu, güçlü bir fiziksel, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa yapısının tesis edilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu. 

"Türkiye'ye yatırım yapıp da pişman olan bir yatırımcıyla karşılaşmadım"

SPK Başkanı Ertaş, geçen yıl dünyanın kırılgan bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte Türkiye'nin de çok zor günler yaşadığını ifade ederek, yaşanan tüm bu gelişmelere karşın Türkiye ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini, 7 yıldır devam eden bir büyüme trendi yakaladıklarını ve büyüme oranının bundan sonra da hızlanarak devam etmesini umduklarını söyledi.

Ertaş, "Bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapıp da pişman olan hiç bir yatırımcıyla karşılaşmadım. Türkiye gelişmiş demokrasisi, güçlü kurumsal altyapısı, genç ve dinamik nüfusu ve 15 yıldır yakaladığı ekonomik ve siyasi istikrarı ile önümüzdeki yıllarda da yerli ve küresel yatırımcılara ev sahipliği yapacak büyüme ve istikrarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

"Küresel yatırımcılar Türkiye'ye yatırımlarını artırarak devam ettiriyor"

2017'nin sermaye piyasaları açısından da çok önemli gelişmelere sahne olacağına işaret eden Ertaş, özellikle geçen yıl aralık ayından bu yana hisse senedi piyasasında güçlü bir şekilde yeniden alıma geçen küresel yatırımcıların Türkiye'ye yatırımlarını artırarak devam ettirdiğini bildirdi. 

AA

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SPKKaynakşirket
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