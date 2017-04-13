SPK lisanslarında elektronik sınav dönemi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, "Bu yılın sonunda tüm lisanslama dallarında elektronik sınav sistemiyle lisanslama yapmaya başlayacağız. Şu anda yazılı ve elektronik sınavlar birlikte uygulanmaya devam edecek." dedi.

Ertaş, sermaye piyasalarında çalışanlar için bir zorunluluk olan lisanslama sınavlarını elektronik ortama taşıyan Elektronik Lisanslama Sınavı'nın (e-LS) detaylarının paylaşıldığı "Dijital Dönüşüm Lansmanı"nda kurumun eğitim çalışmalarını anlattı.

Eğitimin tıp biliminden sonra en fazla sermaye piyasası gibi anlık refleks gerektiren iş kolları için gerekli olduğunu aktaran Ertaş, eğitimin sermaye piyasalarında başarının anahtarı olduğunu söyledi.

Finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu ekonomilerde sektör çalışanlarının finansal tüketiciye sağlayacağı katkının, müşteri memnuniyetini maksimize edecek önemli bir faktör olduğunu anlatan Ertaş, "Finansal eğitimde başarı sağlayabildiğimiz ölçüde sektörde sürdürülebilir bir büyümeyi yakalamış olacağız. Finansal eğitimlerin yetersiz olmasını bizim problemlerimizin başında görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Finansal eğitiminin 2014 yılında başbakanlık genelgesiyle kurula verilen bir görev olduğunu hatırlatan Ertaş, milli eğitim müfredatlarında finansal eğitim içeriklerinin artması için bir protokol imzalayacaklarını söyledi.

"Daha güncel bilgilerle sınav yapma imkanına kavuşacağız"

Ertaş, e-LS sınav sistemiyle ilgili, "Bugüne kadar sektör çalışanlarımız yılda iki defa yazılı sınavlara girerken inşallah bundan sonra hemen hemen yılın her döneminde diledikleri konularda sınavlara girme imkanına sahip olacaklar. Elektronik sınav şüphesiz lisanslama sistemimizin daha etkin ve çağdaş bir boyut kazanmasına da katkı sağlayacak. Daha güncel bilgilerle ve daha sık sınav yapma imkanına da kavuşmuş olacağız." bilgilerini verdi.

Lisanslama sisteminde altyapı dönüşümü için önemli bir yatırım yapıldığını anlatan Ertaş, on binlerce soru havuzunun hazırlandığını söyledi.

Yürütülen yoğun çalışmaların meyvesini verdiğini ifade eden Ertaş, "Gelinen noktada tüm eksiklerimizi de tamamlayarak bu yılın sonunda tüm lisanslama dallarında elektronik sınav sistemiyle lisanslama yapmaya başlayacağız. Yeni bir kararımıza kadar yazılı sınavları bir süre devam ettireceğiz. Ta ki elektronik sınav sonuçlarının başvurularını alıp 'artık yazılı sınavlara ihtiyaç yok' noktasına geldiğimizde bunu bırakacağız. Şu anda yazılı ve elektronik sınavlar birlikte uygulanmaya devam edecek." bilgilerini verdi.

"Hedefimiz kabul görecek bir lisanslama sistemi oluşturmak"

SPK olarak lisanslama ve eğitim konusundaki çalışmalarının sektör çalışanlarını belirli sınavlara tabi tutup, ilgili koşulları sağlayanlara lisans vermekle sınırlı olmadığını savunan Ertaş, "Hedefimiz İstanbul’u uluslararası bir finansal eğitim merkezi yapmak ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'nun (SPL) verdiği lisansların CFA lisansları gibi dünyanın her tarafında kabul göreceği bir lisanslama sistemini oluşturmak." bilgilerini verdi.

Ertaş, Dünya Sermaye Piyasaları Birliği'nin (IOSCO) dünyada 3 noktada oluşturmaya çalıştığı finansal eğitim merkezinin birisini İstanbul’da SPK'nın öncülüğünde oluşturmaya talip olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"IOSCO'nun 3 finansal eğitim merkezinden birini İstanbul'da kurmak için önemli bir aşama kaydettik. İnşallah bu konuda yakın zamanda gelişmeleri daha kapsamlı olarak kamuoyuyla paylaşacağız.

Kuracağımız finansal eğitim merkezi sadece sektör çalışanlarımıza değil, tüm bölge ülkelerindeki sektör çalışanlarına finansal eğitim verecek, dileyenler sınavlara girerek lisans alabilecek, bu lisanslar da IOSCO üyesi ülkelerde geçerli bir sertifika özelliği taşıyacak.

Kısaca bu merkezden lisans alan kişiler dünyanın her tarafındaki finansal kuruluşlarda çalışabilecektir."