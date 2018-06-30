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S&P, Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu'nu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin "Ulusal Ölçüm Notu"nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu.

S&P, Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu'nu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin "Ulusal Ölçüm Notu"nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:45
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S&P, Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu'nu yükseltti

NEW YORK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'dan (S&P) yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun "trAA" seviyesinden "trAAA" seviyesine, kısa dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun da "trA-1" seviyesinden "trA-1+" seviyesine yükseltildiği belirtildi. 

İlk iki karakterin ülkeyi temsil ettiği S&P'nin "Ulusal Ölçüm Notu", bir yükümlünün genel kredi verilebilirlik durumu veya belli finansal yükümlülükleri karşılama kapasitesi hakkında kanaat sunuyor.

Ulusal Ölçüm Notu, kredi notlarında olduğu gibi farklı ülkeler arasında kıyaslama yapmayı mümkün kılmıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
S&PTürkiyeKrediNot
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