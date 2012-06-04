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Soros: Euro'yu kurtarmak için üç ay kaldı

Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları Euro satmaya başladı.

Soros: Euro'yu kurtarmak için üç ay kaldı

Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları Euro satmaya başladı.

04 Haziran 2012 Pazartesi 09:51
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Soros: Euro'yu kurtarmak için üç ay kaldı
İSTANBUL - Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları Euro satmaya başladı. ABD'li milyarder yatırımcı Soros, Euro'yu kurtarmak için üç aylık bir zaman olduğunu söyledi.
ABD'li milyarder yatırımcı George Soros, Euro Bölgesi ülkelerinin Euro'yu kurtarmak için önlerinde üç aylık bir zaman olduğunu söyledi.
İtalya'da açıklama yapan Soros, piyasaların daha fazlasını talep etmeye devam edeceğini ancak otoritelerin bu talepleri yerine getiremeyeceklerini öngördü.
Soros, Avrupa Birliği'ni kriz nedeniyle patlayabilecek siyasi bir balona benzetti.
Bu arada gelişen ülkelerin merkez bankalarının kendi para birimlerini desteklemek için Euro sattığı ve bunun da Euro'daki değer kaybına katkıda bulunduğu belirtiliyor.
İşlemciler, en fazla Euro satanların arasında merkez bankalarının bulunduğunu ve bunun normalde yaşanan Euro alımlarının terse döndüğü anlamına geldiğini belirtiyor.
Citigroup'tan Steven Englander, "Euro Bölgesi'ne yönelik endişeler, merkez bankalarının Euro'dan soğumasına yol açtı" derken, Bank of America Merrill Lynch'ten Richard Cochinos "Geçen yıl merkez bankaları Euro'daki düşüşü yavaşlatan taraftı, şimdi işler tersine döndü" diye konuştu.


Son Güncelleme: 04.06.2012 01:52
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