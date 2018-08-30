Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93281
ALTIN
256.218
DOLAR
6.6252
STERLİN
8.5609
EURO
7.7485
Ergenlik döneminde 'çağın vebasına' dikkat
Ergenlik döneminde 'çağın vebasına' dikkat
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli...
Aşı reddine karşı 'yerli aşı'
Aşı reddine karşı 'yerli aşı'
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Son gün yarın

Yeniden yapılandırma kanunuyla mükelleflere getirilen matrah ve vergi artırımı imkanından yararlanmak isteyenlerin yarın başvuruda bulunması gerekiyor.

Son gün yarın

Yeniden yapılandırma kanunuyla mükelleflere getirilen matrah ve vergi artırımı imkanından yararlanmak isteyenlerin yarın başvuruda bulunması gerekiyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:12
10 Okunma
Son gün yarın

ANKARA  - Yeniden yapılandırma kanunuyla mükelleflere getirilen matrah ve vergi artırımı imkanından yararlanmak için son başvuru süresi yarın doluyor. Mükellefler, son 5 yıla ilişkin beyan ettikleri vergi matrahı ile ödedikleri vergileri artırmaları halinde, ilgili yıllara ilişkin vergi incelemesine tabi olmayacak.

Derlenen bilgilere göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında mükelleflere matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanı da getirildi.

Kanun uyarınca mükelleflere, 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını, gelir ve kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerini (KDV) belirlenen oranda artırmaları için imkan tanındı.

Buna göre, mükelleflerin, söz konusu vergilere ilişkin matrah ve vergi artırımı için 31 Ağustos'a kadar (bu tarih dahil) başvuru yapması gerekiyor.

Bu düzenlemeden yararlanan vatandaşlar, matrah ve vergi artırımının ardından tahakkuk eden vergileri ödemeleri halinde, bu yıllara ve vergi türlerine ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatına muhatap olmayacak.

Geçmiş yıllara ilişkin beyanname veren ancak zarar ve indirim gibi nedenlerle vergi beyan etmeyen veya gelir elde ettiği halde bu gelirlerini gizleyenler de dahil olmak üzere hiç beyanname vermemiş olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de bu imkandan yararlanacak.

Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla verilen bildirimler için damga vergisi alınmayacak. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak veya tahsil edilmeyecek.

Ödeme ekim ayında

Mükellefler, matrah artırımına ilişkin vergi tutarlarını 1 Ekim'e kadar katsayı uygulanmadan peşin ödeyebilecek. Talep eden mükellefler ise 12 ayda ve 6 eşit taksitte de ödeme yapabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, bu düzenleme sayesinde mükelleflerin, vergi incelemesi sonucu istenebilecek vergi ve cezalara karşı kendilerini güvenceye alabileceğine dikkati çekti.

Kanun kapsamında, vatandaşlara işletme kayıtlarını düzeltmeleri için de imkan tanındı. Bu düzenlemeyle de işletmede olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan emtiaların ve kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan kasa mevcudu ile ortaklar alacaklarının beyan edilerek, kayıtların gerçeğe uygun hale getirilmesi sağlanacak.

Son başvuru tarihi yarın dolacak bu düzenlemeden, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanacak.

Böylece işletme kayıtları cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilecek. 

Anahtar Kelimeler:
MatrahVergi Incelemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza
Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza
'Kurbanlık' bilançosu
'Kurbanlık' bilançosu
Kira ödemelerinde "lira" dönemi
Kira ödemelerinde "lira" dönemi
Kiraz ihracatında büyük artış
Kiraz ihracatında büyük artış
Almanya'dan Afrika'ya ekonomik açılım
Almanya'dan Afrika'ya ekonomik açılım
Dış ticaret rakamları açıklandı
Dış ticaret rakamları açıklandı
Ekonomik güven endeksi azaldı
Ekonomik güven endeksi azaldı
Şeftalide sezon bitmeden ihracat rekoru geldi
Şeftalide sezon bitmeden ihracat rekoru geldi
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ