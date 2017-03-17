"Son ayların rekoruna imza atacağız"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmalarına katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta valiliği ziyaret etti.

Vali Vahdettin Özkan'dan kent hakkında brifing alan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın 16 Nisan'daki referandumda kararınını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısına ilişkin bir soru üzerine Tüfenkci, bu çağrıya kısa zamanda çok olumlu tepkiler olduğunun altını çizdi.

Birçok işletmenin ve esnafın artı 1 veya daha fazla kişiyi istihdam ederek bu çağrıya katkı vermiş olduğunu aktaran Tüfenkci, "Rakamlara baktığımızda çok ciddi rakamları görüyoruz. Öyle zannediyorum ki edindiğim ilk bilgilerde Kahramanmaraş'ta da çağrı üzerine istihdam noktasında artışların olduğunu, almış olduğumuz raporlarda da görünüyor. Burada önemli olan şu biz sadece istihdamı artırmak istemiyoruz, aynı zamanda üretimi de artırmak istiyoruz çünkü her ilave istihdam aynı zamanda üretimin büyümesi demektir. Biz dünya pazarlarında rekabetimizi güçlü bir şekilde yapabilmemiz için üretimimizi de artırmamız lazım. Zaten göreceksiniz mart ayı ihracat rakamları açıklandığında güçlü bir artış olacağını belki de son ayların rekoruna imza atacağımızı da hep beraber görmüş olacağız. Bu almış olduğumuz teşvikler ve tedbirlerle beraber ekonominin yıl sonuna doğru beklenenin üzerinde bir performans göstereceğini de şimdiden söyleyebilirim. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım çünkü en büyük şey de odur." değerlendirmesinde bulundu.