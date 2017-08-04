AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye'ye son 5 ayda 5 milyar dolar yatırım geldiğini bildirdi.

Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun 6 ay sonra yeniden tek hanede olduğunu, son 12 aylık ihracatın da bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 150 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Yıllık enflasyonun temmuz ayında yüzde 9.79 seviyesine inmesinin, ekonominin iyi yolda olduğunu gösterdiğini belirten Demiröz, "15 Temmuz'da bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenler başarısız olunca ekonomik darbeyle bunu yapmaya çalışmışlar ancak milletimiz ülkesine ve hükümetine tam destek vererek bu çabaları da boşa çıkarmıştır. Ayrıca ortaya çıkan veriler gösteriyor ki hükümet olarak yaptığımız reformlar piyasada karşılık bulmuştur. Hiç kimse merak etmesin. Ülkemiz istikrarla büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıkladığı ihracat rakamlarına değinen Demiröz, ihracat verilerinin geçen yılın temmuz ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 31.2'lik bir artışın görüldüğüne dikkati çekti.

Demiröz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"11 milyar 474 milyon dolar değerindeki ihracat, aynı zamanda son 6 yılın en büyük aylık artışına da karşılık geliyor. Son 12 aylık ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 150 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti. YEKA ihalesini kazanan konsorsiyum, bir milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Ülkemize son 5 ayda 5 milyar dolar yatırım geldi. Bütün bunlar gösteriyor ki geçen yıl yaşadığımız hain darbe girişiminden Türkiye ekonomik anlamda büyük bir zarar görmeden çıkmayı başarmıştır. Ülkemize duyulan güven tamdır. Ekonomik darbeyle yolumuza set koymaya çalışanlar yine başarısız olmuştur. Gerek yüz güldüren ekonomik verilerle gerekse yapılacak yeni reformlarla 2023 hedeflerimize ilerliyoruz. Milletimizle beraber hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz."