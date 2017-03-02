Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamlarına ilişkin, "2014 yılından beri üst üste 4 ay ihracat artışı olmamıştı, ilk olarak son 4 ayda üst üste kesintisiz ihracat artışı var. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme." dedi.

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılına iyi başladıklarını, ilk iki ay itibarıyla ihracatta önemli bir ivmenin görüldüğünü söyledi.

Geçen yılın sonunda bunu öngörerek 2017'yi ihracatta atılım yılı ilan ettiklerini, yılı 155 milyar dolarlık dış satımla kapatmayı hedeflediklerini, bu yolda da emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Büyükekşi, "2014 yılından beri üst üste 4 ay ihracat artışı olmamıştı, ilk olarak son 4 ayda üst üste kesintisiz ihracat artışı var. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme." diye konuştu.

"2017 yılında ihracatımızda her ay artış açıklayacağız"

Büyükekşi, Türkiye'nin ihracatının artmasının çeşitli sebepleri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Rusya ile ilgili sıkıntımız vardı, yıl sonunda o çözüldü. Irak ile ilgili sıkıntılarımız vardı, sayın Başbakan'ımız ziyaret etti. İran'da inşallah güzel gelişmeler olacak. Suriye'de bu sene iyileşmeler bekliyoruz. İkincisi özellikle emtia fiyatlarında bir artış var, başta petrol fiyatları olmak üzere. 55 dolarlara geliyor brent petrolün fiyatı. Bu bir taraftan, cari açık açısından aleyhimize gözüküyor ama ihracatımız açısından da petrol ihraç eden ülkelerin ekonomilerinde düzelmeler meydana geliyor. Bu da bize yansıyor. Diğeri ise özellikle hükümetimizin 2017'de ihracata yönelik açıkladığı önemli destekler var. Yeşil pasaport gibi, 2016'da ihracata verilen destek 1 milyar lira iken bütçede 2017'de 3 milyar liraya çıkarılması, yeni yatırım teşviklerinde getirilen avantajlar gibi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğiyle 2017'de yeni işe alınacak çalışanlara yönelik yüklerin devlet tarafından karşılanacak olmasının da ekonomi ve ihracat adına güzel gelişmeler olduğunu vurgulayarak, "İnşallah biz de bunun hakkını vereceğiz. 2017 yılında ihracatımızda Allah'tan bir mani olmazsa her ay artış açıklayacağız." ifadelerini kullandı.