'SOLTER' güneş enerji santrallerindeki verimliliği artıracak

Konya'da bir grup mühendis, güneş enerji santrallerindeki arızalı, kırık, verimliliği düşük ve yanmaya yakın panelleri termal kamera ve yerli yazılım ile anlık tespit eden "SOLTER" isimli insansız hava aracı tasarladı.

Güneş enerji santrallerindeki verimi artırmak için drone sistemleri üzerine çalışma başlatan mühendisler, bir yılın sonunda termal kamera ve yerli yazılım sayesinde 20 dakikada yaklaşık 12 hektarlık alanda tarama yapabilen "SOLTER" adını verdikleri bir drone üretti.

Belirlenen koordinatlara otonom olarak giden SOLTER, üzerindeki termal kamera sayesinde güneş enerji santrallerini tarayarak arızalı, kırık, verimliliği düşük ve yanmaya yakın olan panelleri tespit ediyor.

Elektrik Elektronik Mühendisi Mehmet Celalettin Ergene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SOLTER ile güneş enerji santrallerindeki verimliliği artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yapay zekaya sahip

SOLTER'in, yaptıkları yazılım sayesinde yapay zeka ve görüntü işleme sistemini kullanarak, arızalı panelleri anlık tespit ettiğini anlatan Ergene, "Daha sonra bu panellerin durumunu raporluyor ve son kullanıcıya anında müdahale fırsatı vererek arızaların giderilmesini sağlıyor. Böylece güneş enerji santrallerindeki verimlilik doğal olarak artmış oluyor." dedi.

Ergene, üzerinde termal kamera bulunan SOLTER'in, 20 dakikada yaklaşık 12 hektarlık bir alanda tarama yaptığını, daha önce panellerin durumunu tespit etmek için bir kişinin günlerce çalışmak durumunda kaldığını ancak bu çalışmadan tam bir verim de alınamadığını bildirdi.

SOLTER'in otonom olarak hareket ettiği bilgisini veren Ergene, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz dört genç mühendis olarak bu projeye yaklaşık bir yıl önce giriştik. Tamamen de yerli bir yazılımla bunu yaptık. Şu anda dünyada buna benzer bir drone yok. Özellikle böyle bir işlevde otonom olarak uçuş yapan bir drone bulunmamaktadır. Umarım en kısa zamanda da isteyen kişilerin kullanımına sunmuş oluruz."

Ergene, geniş bir alanda kurulu güneş panellerinde arıza tespiti yapabilen SOLTER'in ileride konutlarda bulunan güneş panellerinin de arızalarını tespit etmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.