Soğuk hava balıkçının yüzünü güldürdü

Marmara'da havaların soğumasıyla artan balık çeşidi, balıkçının yüzünü güldürüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte Marmara'da balık çeşidinin arttığını söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların çeşidin artmasıyla denizden dolu dönmeye başladığını ifade ederek, "Sezonumuz diğer yıllara göre çok verimli değil. Ama bu sezon başına göre çeşit arttı. Marmara'da her balığı görmeye başladık. Çeşidin artması balıkçıyı sevindirirken, vatandaşlar da istediği balığı alıp tüketebilecek. Kış aylarının yaklaşmasıyla deniz balıkçıları daha çok sevindirecektir." dedi.

"Havaların soğumasıyla Karadeniz'de hamsi artmış durumda"

Balıkçı Hasan Erol da balık çeşidinin artmasıyla birlikte tezgahların şenlendiğini söyledi.

Geçen yıla göre balığın pahalı olduğunu belirten Erol, "Havaların soğumasıyla Karadeniz'de hamsi artmış durumda. Çinekop da tezgahlarda yer almaya başladı. Balıkların büyüklüğüne göre fiyatları değişiyor. Bu aralar daha çok çinekop, istavrit ve hamsi gidiyor." diye konuştu.