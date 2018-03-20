Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115819
ALTIN
166.712
DOLAR
3.9473
STERLİN
5.5324
EURO
4.8616
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Türkiye'nin en büyük termal kenti...
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Flaş Haber
Mehmetçik Afrin'de
Kapat

Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek

Fındık Araştırma Enstitüsünce yürütülen proje kapsamında yaklaşık 30-40 fındık çeşidi teste tabi tutularak, elde edilen genotiplerden soğuğa dayanıklı yeni bir tür geliştirilecek.

Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek

Fındık Araştırma Enstitüsünce yürütülen proje kapsamında yaklaşık 30-40 fındık çeşidi teste tabi tutularak, elde edilen genotiplerden soğuğa dayanıklı yeni bir tür geliştirilecek.

20 Mart 2018 Salı 13:10
0 Okunma
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek

GİRESUN - Fındık Araştırma Enstitüsünce, fındık çeşitlerinin soğuğa dayanıklıkları test edilerek belirlenecek genotiplerden yeni bir çeşit ortaya çıkartmak üzere çalışma başlatıldı.

Enstitünün "Fındıkta Soğuklara Dayanıklılık Projesi" kapsamında 4 yıl sürecek çalışması sonucunda belirlenecek soğuğa dayanıklı yeni çeşit ile üreticilerin don mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin fındık tarımını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Mevsimsel değişikliklerin fındık üzerinde son derece etkili olduğunu belirten Akar, özellikle kış aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması, ilkbahar geç donlarının yaşanması, yağmurun düzensiz yağması ve yaz aylarında görülen aşırı sıcaklıkların hem kaliteyi hem de verimi düşürdüğünü anlattı.

Akar, bu sıkıntılardan hareketle özellikle ilkbahar geç donlarına karşı bir proje hazırladıklarını dile getirerek, "Bu projede kurumumuzdaki gen kaynakları bahçesinde bulunan bazı fındık genotiplerini, önemli bazı fındık çeşitlerimizi, aynı zamanda bazı bölgelerimizde gözlemleyeceğimiz fındık genotiplerini kullanarak soğuğa dayanıklıklarını test edeceğiz." diye konuştu.

Proje ile soğuğa en dayanıklı fındık çeşidini veya genotipini bulacaklarını ifade eden Akar, bu genotipler üzerinde ıslah çalışmaları yaparak, üreticiyi mağdur eden ilkbahar geç donlarına karşı yeni bir fındık çeşidi ortaya çıkaracaklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fındık Araştırma EnstitüsüSoğuğa DayanıklıFındık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saraçoğlu'nu Ankara'yla, Ankara'yı Saraçoğlu ile buluşturacağız
Saraçoğlu'nu Ankara'yla, Ankara'yı Saraçoğlu ile buluşturacağız
Ekonomik zenginlik tek başına ülkelere mutluluk getirmiyor
Ekonomik zenginlik tek başına ülkelere mutluluk getirmiyor
Zeybekci'den ihracatçıya 'kolaydestek.gov.tr' çağrısı
Zeybekci'den ihracatçıya 'kolaydestek.gov.tr' çağrısı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
TürkAkım'da herhangi bir gecikme öngörülmüyor
TürkAkım'da herhangi bir gecikme öngörülmüyor
Tüketici güven endeksi azaldı
Tüketici güven endeksi azaldı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı
TAI'yi ihracat uçurdu
TAI'yi ihracat uçurdu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ