Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'
'Soğanda en az 200 bin...
Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi
Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi
Bursa merkezli 8 ilde "sahte tarım ilacı" operasyonu
Bursa merkezli 8 ilde "sahte...
Şanlıurfa'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da düğün dönüşü kaza: 1...
Amerikalı Müslümanlar MAS Fuarı'nda buluştu
Amerikalı Müslümanlar MAS Fuarı'nda buluştu

'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'

Polatlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Köseoğlu, "2018 yılında ülkemizin soğan üretimi 2 milyon ton civarında, tüketimi ise 1,7 milyon ton ile 1,8 milyon ton arasındadır, yani en az 200 bin ton üretim fazlamız var." dedi.

'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'

Polatlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Köseoğlu, "2018 yılında ülkemizin soğan üretimi 2 milyon ton civarında, tüketimi ise 1,7 milyon ton ile 1,8 milyon ton arasındadır, yani en az 200 bin ton üretim fazlamız var." dedi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:40
0 Okunma
'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'

ANKARA

Polatlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Köseoğlu, soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası olduğunu belirterek, "Polatlı'da depolarda 200 bin ton soğan var ama medyada yapılan haberlerde 'Ülkemize 40 gün yetecek kadar soğan var.' demek spekülatif harekettir." dedi.

Zekai Köseoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, basında çıkan "Soğanlar çürüyor, çöpe gidiyor" başlıklı haberlerin üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin Polatlı ilçesine gelerek üreticiler ile tüccarların depolarında araştırma yaptığını aktardı.

Bu araştırma sonucu hiçbir çiftçi, üretici ya da tüccara ceza yazılmadığını aktaran Köseoğlu, tarımın ihmal edilemeyecek bir sektör olduğunu, çiftçilerin zarar etmemesi gerektiğini belirtti.

Köseoğlu, üreticilerin tarımdan, hayvancılıktan ve köyünden kopmaması için gerekli desteklerin ve yatırımların yapılmasının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"2018 yılında ülkemizin soğan üretimi 2 milyon ton civarında, tüketimi ise 1,7 milyon ton ile 1,8 milyon ton arasındadır, yani en az 200 bin ton üretim fazlamız var. Polatlı'da depolarda 200 bin ton soğan var ama medyada yapılan haberlerde 'Ülkemize 40 gün yetecek kadar soğan var' demek spekülatif harekettir, ithalatın önü açmak niyetlidir. İthalat ülkemiz tarımına yapılacak en büyük kötülüktür. Yıllardır soğan para etmez iken bu yıl içinde iki sefer fiyat yüksekliğinden dolayı gündeme geldi."

Çiftçinin hiçbir zaman fiyat belirleyen taraf olmadığını dile getiren Köseoğlu, Polatlı üreticisini zarar görmemesi için spekülatif hareket ve beyanlardan kaçınılması ve tarım sektörünün sorunlarına çözümler aranması gerektiğine dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SoğanZiraatZekai Köseoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çiftçiye destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz'
'Çiftçiye destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz'
SOCAR 9 akaryakıt istasyonuyla İstanbul Havalimanı’nda
SOCAR 9 akaryakıt istasyonuyla İstanbul Havalimanı’nda
Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 34 arttı
Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 34 arttı
"6 ay içinde hayvan ithalatımız olmayacak"
"6 ay içinde hayvan ithalatımız olmayacak"
Belediyelere vergi kesintisi olmayacak
Belediyelere vergi kesintisi olmayacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Henkel üçüncü çeyrekte iyi bir ilerleme gösterdi
Henkel üçüncü çeyrekte iyi bir ilerleme gösterdi
Yunanistan'a giden Türk turist sayısı geriledi
Yunanistan'a giden Türk turist sayısı geriledi
'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat
'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ